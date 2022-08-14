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Скандальный доклад Amnesty International по Украине проверят «независимые эксперты»

Скандальный доклад Amnesty International по Украине проверят «независимые эксперты»

Вызвавший большой резонанс доклад правозащитной организации Amnesty International по Украине проверят «независимые эксперты», сообщает агентство dpa со ссылкой на заявление организации.

4 августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором сообщила о нарушении украинскими военными формированиями международных гуманитарных норм и военного права, главным образом о размещении вооружения в школах и больницах, что создает риск для мирных жителей. Данный доклад вызвал большое недовольство в Киеве, Владимир Зеленский и представители его офиса резко осудили доклад Amnesty International. Позднее организация заявила, что сожалеет, если текст доклада вызвал у украинской стороны «боль и гнев», но отказалась опровергать текст доклада.

Теперь, как заявило немецкое бюро Amnesty International, доклад проверят «независимые эксперты», так как его текст «не были передан с той деликатностью и точностью», которых ожидали от организации. Также сообщается о намерениях Amnesty International принять непосредственное участие в изучении доклада, чтобы понять «что именно пошло не так», и как организация может улучшить свою работу в области защиты прав человека. Результаты этой работы названы «очень важными», и само изучение доклада будет «тщательным».

mk.ru
  • Сегодня, 09:55
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