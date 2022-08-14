Вызвавший большой резонанс доклад правозащитной организации Amnesty International по Украине проверят «независимые эксперты», сообщает агентство dpa со ссылкой на заявление организации.
4 августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором сообщила о нарушении украинскими военными формированиями международных гуманитарных норм и военного права, главным образом о размещении вооружения в школах и больницах, что создает риск для мирных жителей. Данный доклад вызвал большое недовольство в Киеве, Владимир Зеленский и представители его офиса резко осудили доклад Amnesty International. Позднее организация заявила, что сожалеет, если текст доклада вызвал у украинской стороны «боль и гнев», но отказалась опровергать текст доклада.
Теперь, как заявило немецкое бюро Amnesty International, доклад проверят «независимые эксперты», так как его текст «не были передан с той деликатностью и точностью», которых ожидали от организации. Также сообщается о намерениях Amnesty International принять непосредственное участие в изучении доклада, чтобы понять «что именно пошло не так», и как организация может улучшить свою работу в области защиты прав человека. Результаты этой работы названы «очень важными», и само изучение доклада будет «тщательным».