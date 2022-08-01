Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Напомним, что недавно писатель Коган открыл свой Youtube-канал, на котором будет делиться своим творчеством.
/Медицинские Сёмики/ .... Сквозь нашу жизнь проходит боль. Души потерь и ожиданий! Как будто жжёт на ране соль, Бросая нас в огонь терзаний! Как будто мы в тисках войны Переживаем боль распада! И так- до вечной тишины! И до того, что нам не надо! ....
Когда болит, не до восторга- От безысходности до морга! .... Уходят люди, не сказав: до встречи! Как будто не хотят всех огорчать! А мы не знаем, что за нравы эти, Коль расхотелось видеть нас и знать! .... Я нахожусь в пространстве болевом. Внутри всё содрогается от боли. Но нету мне везения ни в чём. Одно спасенье - собственная воля! .... Никто не знает, как идти по жизни, Чтоб сохранить мозги свои до тризны! .... Надо привыкать к большим потерям. К смерти, эмиграции, разбою. Но при этом, не теряться в Вере. Не конфликтовать с самим собою! Срок любой проходит незаметным, Каждому чего-то суждено. Даже, если в жизни быть приметным, Всё равно получите своё! .... Безысходность- это тоже чувство! Как восторг, обида или спад. Если на душе ужасно пусто, Значит безысходность ставит мат! .... Пускай по жизни мы старательные, Но в ней порывы- сногсшибательные! .... Нас жизнь корежет да ломает. И превращает в пустоту. А человек, как свечка, тает, Реализуя в ней мечту! .... Всё проходит, было что и будет! Время пролетает, как болид. Но никто нас к жизни не разбудит. И болело также, как болит! .... Всё кажется, что помираю я. От каждой боли, прыщика, борьбы! А потому, что Веры нет пока, Любви, Надежды да чужой жены! .... Жизнь проходит, как будто бы с боя, Насаждая для скорби войну! Забирая всё то, что родное, Оставляя в душе пустоту! .... Вся боль земли проходит сквозь меня, Не оставляя Веры и Надежды! И лишь любовь во мне ещё сильна. А с нею я готов быть снова нежным!
АНТИМОНИИ (Афоризмы) /Жизнь, медицина, смерть/
Живут для прошлого, умирают для будущего! Существуют для настоящего! .... И на том свете живут, но не по-человечески! .... Жизнь прекрасна всегда, даже если её нету! .... Умирать можно, от чего угодно. Но как, от чего угодно, прожить? .... Никто ни за кого болеть не может. Каждый должен сам пережить свои болячки или выздороветь! .... Умирают все, но не все живут! .... Ум- не от болезни. Глупость – не от здоровья! .... У каждого столько болезней, сколько не жалко здоровья. .... Когда есть больной, нужен уход. И уходить надо до того, как он к вам обратился! .... От здоровья никто не болен. От болезни никто не здоров! .... На кладбище не расстраиваются, но под людей копают! .... У каждого столько счастья, сколько требуется быть несчастным! .... Дорвался до истины. Лечился – после! Истина осталась не востребованной! .... Эксперимент с жизнью не удался. Она прошла! ... Всё фальшь, кроме болезней! Им не до глупостей! ... Чтобы болеть, надо быть здоровым. Чтобы быть здоровым, надо этим болеть! .... Если вечно болеют, срок годности - бессмертие! .... Счастье, когда человек здоров! И несчастье, когда нету счастья! .... Все завидуют чужому здоровью. Но никто не позавидует своей болезни! ... Болезнь - для правды! Здоровье - для оправданья! .... От болезни никуда не уйдешь, даже если куда-нибудь уедешь. .... Проще всего копать под другого на кладбище. Ещё благодарность получишь. .... За приличные деньги можно одолеть любую болезнь. Даже ту, которой нет! .... Прежде, чем умереть своей смертью, подготовьте себе алиби! .... И у здоровых есть недостаток: они тоже умирают! .... И в здоровом теле- здоровый еле! .... И больные живут, но здоровые ещё и переживают! .... Если все проходят, то здоровые- пролетают! .... Если всё проходит, то проходящих - проносят! .... Жизнь прекрасна всегда! Лучше всего понимаешь это на кладбище! ... За любое здоровье платят своими болезнями. За любые болезни расплачиваются своими жизнями.
АНТИМОНИИ О ЖИЗНИ
Живут для прошлого, умирают для будущего! Существуют для настоящего! .... И на том свете живут, но не по-человечески! .... Жизнь прекрасна всегда, даже если её нету! ... Умирают все, но не все живут! ... У каждого столько болезней, сколько не жалко здоровья. .... Эксперимент с жизнью не удался. Она прошла! ... Всё фальшь, кроме болезней! Им не до глупостей! ... Чтобы болеть, надо быть здоровым. Чтобы быть здоровым, надо этим болеть! .... Счастье, когда человек здоров! И несчастье, когда нету счастья! .... Все завидуют чужому здоровью. Но никто не позавидует своей болезни! .... От болезни никуда не уйдешь, даже если куда-нибудь уедешь. .. За приличные деньги можно одолеть любую болезнь. Даже ту, которой нет! .... Прежде, чем умереть своей смертью, подготовьте себе алиби! .... И у здоровых есть недостаток: они тоже умирают! .... За любое здоровье платят своими болезнями. За любые болезни расплачиваются своими жизнями.