Dnestr.TV

 
0

ГАИ устанавливает местонахождение водителя автомобиля Ford

ГАИ устанавливает местонахождение водителя автомобиля Ford

В Бендерах ГАИ разыскивает водителя, скрывшегося с места аварии. В результате ДТП мог пострадать человек.

Днём 14 августа на улице Ленина села Гиска автомобиль «Форд» протаранил припаркованный «Ниссан». Обе иномарки получили серьёзные механические повреждения.

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, в момент аварии в легковом автомобиле никого не было. В салоне «Форда», кроме водителя, находились два пассажира. После столкновения все трое скрылись с места ДТП. Это подтвердили очевидцы. Также сотрудникам госавтоинспекции сообщили, что у одного из них голова была в крови.

Сотрудники отделения ГАИ управления внутренних дел города Бендеры устанавливают местонахождение водителя «Форда». Просьба ко всем, кому что-либо известно о разыскиваемом, сообщить по номеру 0 (552) 27-66-3
либо позвонить на линию «102» или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.

ГАИ устанавливает местонахождение водителя автомобиля Ford

ГАИ устанавливает местонахождение водителя автомобиля Ford
  • Сегодня, 08:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Прекрасная разведчица и любовь черкесского князя, или К ...
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Прекрасная разведчица и любовь черкесского князя, или К ...
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна