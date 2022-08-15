В Бендерах ГАИ разыскивает водителя, скрывшегося с места аварии. В результате ДТП мог пострадать человек.
Днём 14 августа на улице Ленина села Гиска автомобиль «Форд» протаранил припаркованный «Ниссан». Обе иномарки получили серьёзные механические повреждения.
Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, в момент аварии в легковом автомобиле никого не было. В салоне «Форда», кроме водителя, находились два пассажира. После столкновения все трое скрылись с места ДТП. Это подтвердили очевидцы. Также сотрудникам госавтоинспекции сообщили, что у одного из них голова была в крови.
Сотрудники отделения ГАИ управления внутренних дел города Бендеры устанавливают местонахождение водителя «Форда». Просьба ко всем, кому что-либо известно о разыскиваемом, сообщить по номеру 0 (552) 27-66-3 либо позвонить на линию «102» или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.