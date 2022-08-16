Сухогруз Razoni, перевозящий зерно с Украины под флагом Сьерра-Леоне, последние три дня не передавал никаких данных о своем местоположении, где он в настоящее время находится непонятно. С таким утверждением 15 августа выступила немецкая газета Welt, пишет eadaily.com
По ее информации, спустя две недели после выхода из порта Украины и неудачной доставки зерна неизвестно, где сейчас находится судно. Кроме того, как пишет издание со ссылкой на посольство Украины в Ливане, также нет данных о том, в какой порт хочет зайти сухогруз с 26 тыс. т кукурузы на борту. Razoni, как отмечает Welt, не передавал никаких сведений о своем местоположении за последние три дня. Во время последней отправки судно, по-видимому, находилось у восточного побережья Кипра, резюмирует газета.
14 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что сухогруз Razoni встал на якорь близ сирийского порта Тартус. Razoni стал первым судном с украинским зерном, вышедшим из Одессы по морскому гуманитарному коридору после заключения 22 июля в Стамбуле «продуктовой сделки» Россией, ООН, Турцией и Украиной. Сухогруз прибыл к Стамбулу вечером 2 августа, встав на стоянку в семи морских милях от пролива Босфор. Представители Совместного координационного центра (СКЦ) досмотрели судно утром 3 августа. В этот же день сухогруз продолжил путь через Босфор и Дарданеллы, покинув воды Турции 4 августа.
Предполагалось, что Razoni пришвартуется в конечной точке маршрута — северном ливанском порту Триполи — 6 августа, однако покупатель отказался от груза из-за задержки доставки. 11 августа агентство Reuters указывало, что из 26 тыс. тонн кукурузы, находившихся на борту судна, 1,5 тыс. должны были быть выгружены в Турции, после чего планировалась отправка судна в Египет.