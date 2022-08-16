Апелляционная палата Верховного суда Донецкой Народной Республики приступила к рассмотрению уголовных дел в отношении пяти иностранных наемников
Как передает агентство ДАН, речь идет о гражданах Великобритании, Швеции и Хорватии, воевавших на стороне Украины. На скамье подсудимых Матиас Густавссон, Векослав Пребег, Джон Хардинг, Дилан Хили и Эндрю Хилл, сообщает EADaily
По данным следствия, Матиас Густавссон — уроженец Швеции, 1975 года рождения. Не женат, есть ребенок. С конца февраля 2022 года проходил на территории Мариуполя службу по контракту в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВФУ в должности рулевого моториста БМП. Денежное довольствие — около 30 000 гривен. Также в рядах украинской армии прошел обучение ведению боевых действий. Сдался в плен союзным силам на «Азовстали» во второй половине мая.
Векослав Пребег родился в Хорватии, в 1982 году. Не женат, детей не имеет. С мая 2020 по апрель 2022 года проходил службу старшим стрелком в 36-й бригаде в Павлополе. Получал денежное вознаграждение в размере около 30 000 гривен в месяц. Хорошо владеет русским языком. Сдался в плен 23 апреля 2022 года.
Джон Хардинг — уроженец Великобритании, 1961 года рождения. До войны в Донбассе принимал участие в боевых действиях на территории Сирии. С апреля 2018 года по 19 мая 2022 года проходил службу инструктором в 36-й бригаде ВФУ. С начала проведения спецоперации и до сдачи в плен был на заводе «Азовсталь». Денежное вознаграждение — более 30 000 гривен. В плен сдался 19 мая.
Эти трое обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 232 (прохождение обучения в целях совершения преступления, предусмотренного статьей 323), статьей 323 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти), частью 3 статьи 430 (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях) УК ДНР.
Дилан Хили — подданный Великобритании. Не женат, детей нет. На Украину прибыл в середину марта 2022 года из Польши под видом волонтера Красного Креста. С этого времени и по апрель перевозил иностранных наемников с территории Польши на Украину. Был задержан в конце апреля в Запорожье.
Ему предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 32 — части 1 статьи 430 (пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте и военных действиях путем содействия совершению преступления советами, предоставлением информации, а также путем устранения препятствий) и частью 1 статьи 430 (вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях) УК ДНР.
Эндрю Хилл — подданный Великобритании, 1986 года рождения. Женат, имеет четверых детей Самому младшему шесть лет. Хилл проходил службу в Великобритании. В середине марта 2022 года прибыл на Украину и отправился на курсы в центр подготовки иностранных наемников в Киеве. С конца марта по апрель участвовал в боевых действиях в ДНР. Здесь был ранен, после чего сдался в плен союзным силам 25 апреля. Ему предъявлены обвинения по части 3 статьи 430 (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях) УК ДНР.
Напомним, что 9 июня Апелляционная палата Верховного суда ДНР приговорила к смертной казни троих иностранных наемников. Осужденные — граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин и подданный Марокко Саадун Брагим находились на службе в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ и участвовали в боевых действиях в Донбассе, за что получали денежное вознаграждение.
Их судили по трем статьям Уголовного кодекса ДНР: «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», «Наемничество» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».
Как сообщало EADaily, в начале июля Народный совет Донецкой Народной Республики отменил мораторий на исполнение смертных приговоров.