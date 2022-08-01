Правый и левый берега Днестра зависят друг от друга в том, что касается поставки электроэнергии, однако, не может быть речи о шантаже со стороны Тирасполя. Кишинев может отказаться от дешевой электроэнергии из Приднестровья, если речь зайдет о «цене достоинства». Это заявил вице-премьер реинтеграции Олег Серебрян в интервью Jurnal.md, опубликованном 15 августа.
Говоря о возможности шантажа со стороны Тирасполя, Серебрян подчеркнул, что с таким же успехом Кишинев может «шантажировать» Тирасполь, будучи единственным покупателем приднестровской электроэнергии. пишет newsmaker.md
«Думаю, слово „шантаж“ здесь не подходит. Потому что и Кишинев может шантажировать Тирасполь, так как их электроэнергию покупаем только мы. Если мы не будем покупать, то кто будет? Им же нужно как-то жить. И мы снова возвращаемся к взаимозависимости, и я не могу сказать, кто от кого тут зависит больше», — добавил он.
Вице-премьер также отметил, что, несмотря на подходящую цену, Кишинев может отказаться от закупки электроэнергии на левом берегу Днестра. «Да, цена, предлагаемая Тирасполем, несравнимо лучше, чем на рынке, но в определенный момент может сложиться такая ситуация, что это станет ценой достоинства, и мы предпочтем покупать в два раза дороже, но у других поставщиков», — заявил Серебрян.
По поводу завода в Рыбнице Серебрян отметил, что власти не хотят его закрывать, так как в результате тысячи людей могут остаться без работы. «Мы не заинтересованы в ликвидации завода, потому что там работает множество наших граждан. Мы всегда учитываем человеческую составляющую. Если завтра этот завод закроют, то тысячи людей останутся без работы. Мы лишь хотим, чтобы завод работал в соответствии с действующим законодательством», — заключил чиновник.
Напомним, в мае средняя цена закупки электроэнергии составила $66,7 Мвт•ч. 70% электроэнергии Молдова закупала у МолдГРЭС по $59,5 за Мвт•ч, а 30% — у украинской компании «Укргидроэнерго». Украинскую электроэнергия покупается по $83,5.