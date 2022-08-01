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«Шериф» с ничьи стартовал в Лиге Европы

«Шериф» с ничьи стартовал в Лиге Европы

Тираспольский «Шериф» начал битву за выход в группы Лиги Европы. В раунде плей-офф приднестровский клуб сражается с армянским «Пюником».

Первый матч проходил в Ереване на стадионе Аванской футбольной академии и завершился со счетом 0:0.

Ответный поединок состоится через неделю, 25 августа. Начало в 20:00.

Победитель пары продолжит выступление в Лиге Европы. Проигравший отправится в групповую стадию Лиги конференций УЕФА.
  • Сегодня, 09:14
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