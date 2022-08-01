Исполнительный комитет Федерации футбола Молдовы (ФФМ) назначил нового генерального секретаря. Сергей Бутельский заменил Николая Чеботаря, который занимал эту должность более 24 лет.
Сергей Бутельский окончил Экономическую академию в Кишиневе, прошел различные курсы футбольного администрирования в УЕФА и ФИФА, сообщает moldfootball.com.
Бутельский является бывшим футболистом, ранее он выступал за "Зимбру", "Нистру", "МХМ-93", "Агро" и "Тилигул-Тирас". За свою карьеру он стал трехкратным чемпионом Молдовы и обладателем двух Кубков Молдовы со столичным "Зимбру".
С 2018 года он был техническим директором ФФМ и играл очень важную роль, отвечая за развитие массового футбола, элитного юношеского футбола, женского футбола, проектов "Open Fun Football Schools" и "Футбол в Школах". Кроме того, он координировал обучение тренеров в рамках Федеральной школы тренеров при ФФМ.
В то же время, Исполнительный комитет назначил экс-генерального секретаря Николая Чеботаря на новую должность. Теперь он исполняет обязанности заместителя генерального секретаря.