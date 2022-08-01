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У Федерации футбола Молдовы новый генеральный секретарь

У Федерации футбола Молдовы новый генеральный секретарь

Исполнительный комитет Федерации футбола Молдовы (ФФМ) назначил нового генерального секретаря. Сергей Бутельский заменил Николая Чеботаря, который занимал эту должность более 24 лет.

Сергей Бутельский окончил Экономическую академию в Кишиневе, прошел различные курсы футбольного администрирования в УЕФА и ФИФА, сообщает moldfootball.com.

Бутельский является бывшим футболистом, ранее он выступал за "Зимбру", "Нистру", "МХМ-93", "Агро" и "Тилигул-Тирас". За свою карьеру он стал трехкратным чемпионом Молдовы и обладателем двух Кубков Молдовы со столичным "Зимбру".

С 2018 года он был техническим директором ФФМ и играл очень важную роль, отвечая за развитие массового футбола, элитного юношеского футбола, женского футбола, проектов "Open Fun Football Schools" и "Футбол в Школах". Кроме того, он координировал обучение тренеров в рамках Федеральной школы тренеров при ФФМ.

У Федерации футбола Молдовы новый генеральный секретарь

В то же время, Исполнительный комитет назначил экс-генерального секретаря Николая Чеботаря на новую должность. Теперь он исполняет обязанности заместителя генерального секретаря.
  • Сегодня, 19:40
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