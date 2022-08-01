В некоторых территориальных общинах Украины ввели новые сигналы тревоги. Они будут сообщать о различных видах опасности, в том числе радиационной. Об этом 21 августа сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности страны.
Как отметили в ведомстве, новые сигналы будут звучать по-разному.
«Сигнал химической опасности — звук церковных колоколов. Сигнал радиационной опасности — звук набата. Сигнал эвакуации из города звучит, как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ждать дальнейшей информации», — уточнили в Центре.
Там также напомнили, что во время воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд. В этом случае необходимо немедленно пройти в ближайшее укрытие. Жителей Украины призывают не игнорировать сигналы тревоги.