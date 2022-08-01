Dnestr.TV

 
0

В Украине появились новые сигналы тревоги. Они оповестят о химической и радиационной опасности

В Украине появились новые сигналы тревоги. Они оповестят о химической и радиационной опасности

В некоторых территориальных общинах Украины ввели новые сигналы тревоги. Они будут сообщать о различных видах опасности, в том числе радиационной. Об этом 21 августа сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности страны.

Как отметили в ведомстве, новые сигналы будут звучать по-разному.

«Сигнал химической опасности — звук церковных колоколов. Сигнал радиационной опасности — звук набата. Сигнал эвакуации из города звучит, как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ждать дальнейшей информации», — уточнили в Центре.

Там также напомнили, что во время воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд. В этом случае необходимо немедленно пройти в ближайшее укрытие. Жителей Украины призывают не игнорировать сигналы тревоги.

В Украине появились новые сигналы тревоги. Они оповестят о химической и радиационной опасности
newsmaker.md
  • Сегодня, 09:25
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Такая разная "политика памяти"
  • Спасибо за Мир!
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
  • Нацбанк Украины обвинил в девальвации гривны обменники
  • В ПМР отреагировали на возможный выход Молдовы из мирот ...
  • О газе из Румынии, украинском хоре в Молдавском Парламе ...
  • У скольких жителей Приднестровья молдавские паспорта? Н ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Такая разная "политика памяти"
  • Спасибо за Мир!
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • Рейтинг европейских городов для путешествий
  • МИД Молдовы подтвердил блокирование ротации военных Рос ...
  • Киев готовит провокацию на границе Приднестровья?
  • Нацбанк Украины обвинил в девальвации гривны обменники
  • В ПМР отреагировали на возможный выход Молдовы из мирот ...
  • О газе из Румынии, украинском хоре в Молдавском Парламе ...
  • У скольких жителей Приднестровья молдавские паспорта? Н ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна