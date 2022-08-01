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В Молдове автостанции и автовокзалы возвращаются в собственность государства

В Молдове автостанции и автовокзалы возвращаются в собственность государства

Правительство Молдовы расторгло контракт с концессионером госпредприятия Gările și stațiile auto — компанией Garile Auto Moderne. Об этом 25 августа сообщило Агентство госсобственности, обвинив концессионера в невыполнении условий контракта, пишет newsmaker.md

Как отметили в ведомстве, компания инвестировала в модернизацию автовокзалов гораздо меньше, чем обязалась, заключая три года назад договор о частно-государственном партнерстве, а также не представила документы о завершении ремонта шести районных автостанций. «В мае подрядчика уведомили о необходимости исправить ситуацию в течение 90 дней. Но компания так и не сделала это», — отметили в агентстве.

Согласно решению кабмина, Garile Auto Moderne должна в течение месяца передать все активы госпредприятия Gările și stațiile auto, полученные в декабре 2018 года, «в хорошем состоянии, функционирующими и без долгов».

Напомним, что в 2018 году власти подписали с частной компанией договор на 25 лет о концессии госпредприятия Gările și stațiile auto. Согласно договору, частный партнер должен был в течение трех лет модернизировать 30 автобусных вокзалов и станций.

Однако в июне 2022 года комиссия, которая следит за реализацией договора о партнерстве, пришла к выводу, что частный партнер не выполняет свои обязательства. Кроме того, госорганы отметили задержку в реализации инвестиционного плана, добавив, что компания приводит различные оправдания задержкам, но не предоставляет подтверждающие документы.

  • Сегодня, 09:08
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