Правительство Молдовы расторгло контракт с концессионером госпредприятия Gările și stațiile auto — компанией Garile Auto Moderne. Об этом 25 августа сообщило Агентство госсобственности, обвинив концессионера в невыполнении условий контракта, пишет newsmaker.md
Как отметили в ведомстве, компания инвестировала в модернизацию автовокзалов гораздо меньше, чем обязалась, заключая три года назад договор о частно-государственном партнерстве, а также не представила документы о завершении ремонта шести районных автостанций. «В мае подрядчика уведомили о необходимости исправить ситуацию в течение 90 дней. Но компания так и не сделала это», — отметили в агентстве.
Согласно решению кабмина, Garile Auto Moderne должна в течение месяца передать все активы госпредприятия Gările și stațiile auto, полученные в декабре 2018 года, «в хорошем состоянии, функционирующими и без долгов».
Напомним, что в 2018 году власти подписали с частной компанией договор на 25 лет о концессии госпредприятия Gările și stațiile auto. Согласно договору, частный партнер должен был в течение трех лет модернизировать 30 автобусных вокзалов и станций.
Однако в июне 2022 года комиссия, которая следит за реализацией договора о партнерстве, пришла к выводу, что частный партнер не выполняет свои обязательства. Кроме того, госорганы отметили задержку в реализации инвестиционного плана, добавив, что компания приводит различные оправдания задержкам, но не предоставляет подтверждающие документы.