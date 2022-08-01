Марк Шевченко, посол Украины в Молдове, в контексте процесса европейской интеграции считает, что «происходящее в Приднестровье, зависит от воли Молдовы, правительства и молдавского народа, и людей на левом берегу Днестра». «Второй фактор, от которого зависит судьба этого региона и в каком направлении он будет развиваться, — окончательная конфигурация линии фронта в Украине. Так что, если Украина выиграет, это одна ситуация, если Украина проиграет, я думаю, что не проиграет, но все же, тогда все эти декларации о независимости можно, по крайней мере, учитывать. Но я уверен, что окончательная конфигурация линии фронта в Украине будет положительной для Украины и положительной для Республики Молдова»
, — сказал дипломат в интервью для Vocea Bessarabiei, пишет point.md
ссылаясь на tribuna.mdПоэтому, — подчеркнул он, — остается только один фактор, от которого зависит приднестровский регион, — граждане Республики Молдова.
«Мы учитываем, что говорят граждане и руководство Республики Молдова о реинтеграции и что говорят о реинтеграции люди на левом берегу Днестра.
По моему мнению (конечно личному), у Приднестровского региона есть перспектива только в составе Республики Молдова, ОК, с особым статусом, который будет предоставлен в соответствии с Конституцией Республики Молдова и законодательством Республики Молдова и в составе Европейской Молдовы.
Если оглянуться назад, например, 20-25 лет назад Приднестровье жило в соответствии с различными международными соглашениями между Молдовой, ОБСЕ, Россией, различными меморандумами о том, какой статус будет у Приднестровья и т.д.
», — также заявил чиновник, добавив: «В настоящее время приднестровский регион пользуется всеми положениями Соглашения об ассоциации, которое Республика Молдова подписала с Европейским Союзом – приднестровская экономика переориентируется на европейский рынок, экономические агенты из Приднестровья действуют в рамках правового поля Республики Молдова, операции экспорта/импорта осуществляются через таможню Республики Молдова, в соответствии с законодательством Республики Молдова. А у жителей левого берега Днестра молдавские паспорта, у многих машин молдавские или нейтральные номера. Итак, за последние 15-20 лет мало-помалу, но статус Приднестровья, де-факто, резко изменился, по большей части Приднестровье уже интегрировано (…
)».