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Посол Украины: У Приднестровья есть перспектива только в составе Молдовы

Посол Украины: У Приднестровья есть перспектива только в составе Молдовы

Марк Шевченко, посол Украины в Молдове, в контексте процесса европейской интеграции считает, что «происходящее в Приднестровье, зависит от воли Молдовы, правительства и молдавского народа, и людей на левом берегу Днестра».

«Второй фактор, от которого зависит судьба этого региона и в каком направлении он будет развиваться, — окончательная конфигурация линии фронта в Украине. Так что, если Украина выиграет, это одна ситуация, если Украина проиграет, я думаю, что не проиграет, но все же, тогда все эти декларации о независимости можно, по крайней мере, учитывать. Но я уверен, что окончательная конфигурация линии фронта в Украине будет положительной для Украины и положительной для Республики Молдова», — сказал дипломат в интервью для Vocea Bessarabiei, пишет point.md ссылаясь на tribuna.md

Поэтому, — подчеркнул он, — остается только один фактор, от которого зависит приднестровский регион, — граждане Республики Молдова.

«Мы учитываем, что говорят граждане и руководство Республики Молдова о реинтеграции и что говорят о реинтеграции люди на левом берегу Днестра.

По моему мнению (конечно личному), у Приднестровского региона есть перспектива только в составе Республики Молдова, ОК, с особым статусом, который будет предоставлен в соответствии с Конституцией Республики Молдова и законодательством Республики Молдова и в составе Европейской Молдовы.

Если оглянуться назад, например, 20-25 лет назад Приднестровье жило в соответствии с различными международными соглашениями между Молдовой, ОБСЕ, Россией, различными меморандумами о том, какой статус будет у Приднестровья и т.д.», — также заявил чиновник, добавив: «В настоящее время приднестровский регион пользуется всеми положениями Соглашения об ассоциации, которое Республика Молдова подписала с Европейским Союзом – приднестровская экономика переориентируется на европейский рынок, экономические агенты из Приднестровья действуют в рамках правового поля Республики Молдова, операции экспорта/импорта осуществляются через таможню Республики Молдова, в соответствии с законодательством Республики Молдова. А у жителей левого берега Днестра молдавские паспорта, у многих машин молдавские или нейтральные номера. Итак, за последние 15-20 лет мало-помалу, но статус Приднестровья, де-факто, резко изменился, по большей части Приднестровье уже интегрировано (…)».
  • Сегодня, 09:27
  • DTV
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