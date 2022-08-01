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В Одессе "декоммунизировали" ж/д вокзал
Категория:
Новости дня
Советскую символику и название города на русском закрыли плакатом с изображением гербов Одессы и Украины, а также надписью "Одесса".
На здании железнодорожного вокзала в Одессе прикрыли советскую символику - орден Ленина. Об этом сообщает
Суспільне Одеса
.
Советскую символику и название города на русском закрыли плакатом с изображением гербов Одессы и Украины, а также надписью "Одеса".
Рабочие сообщили, что демонтировать элементы пока не будут, только прикроют.
Сегодня, 10:08
DTV
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