Новый пакет помощи США содержит пункты, которые принесут россиянам много сюрпризов. Речь идет о" трех позициях", которые не озвучили публично. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live, пишет korrespondent
"Во вчерашнем пакете от Байдена (президента США Джо Байдена - ред.), если хорошо разглядеть, написано: "Три позиции, которые не раскрываются". И мы их не раскроем. Именно в этом будет море сюрпризов", - отметил советник ОП.
Арестович также отметил, что после встречи Рамштайн-4 союзники не говорят, какое вооружение дают Украине. В частности, потому, что россиянам не стоит знать, что есть у ВСУ.
Кроме этого, он рассказал, что в новом пакете помощи есть контрбатарейные радары и 245 тысяч снарядов.
Как известно, 24 августа президент США Джо Байден объявил о новом рекордном пакете военной помощи для Украины на $2,98 млрд. Позже стало известно, какое именно оружие войдет в этот пакет.
В новый пакет американской военной помощи войдут шесть зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Украине обещаны:
-шесть систем ПВО NASAMS с дополнительными боеприпасами;
-до 245 000 снарядов для 155-мм артиллерии;
-до 65 000 снарядов для 122-мм минометов;
-до 24 противоартиллерийских радаров;
-разведывательные БПЛА Puma и вспомогательное оборудование для БПЛА Scan Eagle;
-системы противодействия беспилотникам VAMPIRE;
-ракетные системы с лазерным наведением;
-финансирование обучения, технического обслуживания и поддержания. "Этот пакет военной помощи, о котором было объявлено в День Независимости Украины, подчеркивает приверженность США долгосрочной поддержке Украины, представляя собой многолетние инвестиции в укрепление прочности Вооруженных сил Украины", - подчеркивают в Пентагоне.
Отмечается также, что с января 2021 года США выделили для Украины более 13,5 млрд долларов в рамках помощи в оборонной сфере.
В США пояснили нюансы поставок Украине оружия из пакета на $3 млрд
Украина будет получать новое оружие от американских производителей, а не из существующих армейских запасов Пентагона. Об этом сказал на брифинге представитель Белого дома по вопросам безопасности и обороны Джон Кирби.
По его словам, новый пакет помощи, о котором объявил в среду президент США Джо Байден, будет использовать средства из Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI), выделенные Конгрессом, что позволит администрации закупать оружие у производителей.
При этом отмечается, что ранее большинство вооружений предоставлялось со складов армии США в рамках президентских полномочий. Это позволяло быстро доставлять его в Украину.
"Это в первый раз, что мы объявили о закупке через USAI для Украины. В целом, доставка занимает больше времени, но это не означает, что возможность доставки через президентские полномочия исчерпана или что мы не увидим дополнительных пакетов через этот механизм, которые, как вы знаете, поступают прямо со складов и могут попасть в Украину очень и очень быстро", – сказал Кирби.
Он отметил, что скорость новых поставок зависит от того, есть ли у оборонных компаний конвейеры, уже работающие над определенным оружием, какая у них мощность и сколько времени может потребоваться для корректировки графиков при необходимости.
Представитель Белого дома также заявил, что разным системам вооружений нужно разное время, чтобы достичь Украины. В частности, доставка систем «земля-воздух» и радиолокационных систем длится дольше.