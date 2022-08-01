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Приднестровские школьники начнут учебу 5 сентября

Приднестровские школьники начнут учебу 5 сентября

Приднестровские школьники начнут учебный год с понедельника, 5 сентября. А в День знаний, 1 сентября, во всех учебных заведениях республики пройдут традиционные линейки и уроки мира.

Присутствовать на торжественных линейках в малокомплектных школах смогут учащиеся всех классов, а в общеобразовательных организациях численностью свыше 200 человек, в т.ч. гимназиях – 1, 4, 9, 11-х классов. В лицеях – для обучающихся первого года обучения (5, 8-е классы), и выпускников 9, 11-х классов.

Такое решение принял Оперштаб по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции.

Также в школах должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, часто проветривать помещения.

Уроки мира пройдут для всех школьников.
  • Сегодня, 14:55
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