Молдавский певец Дан Балан 26 августа на своем канале презентовал клип на песню Printre Culori ("Среди цветов"), которую спел на румынском языке. Ранее эта композиция под названием "Любовь, как в песнях" звучала на русском языке – премьера этой песни состоялась в ноябре 2021 года, но в настоящее время видео недоступно к просмотру.
Бывший участник группы O-Zone Дан Балан впервые за 14 лет выпустил новую песню на румынском языке «Printre Culori» ("Среди цветов")Об этом он сообщил 26 августа в Facebook, пишет newsmaker
«Сегодня выпускаю первую, за 14 лет, песню на румынском языке. Счастлив вернуться домой», — написал Дан Балан.
Видеоклип на новую песню опубликован на его YouTube-канале.