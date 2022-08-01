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Дан Балан впервые за 14 лет выпустил песню на румынском языке

Дан Балан впервые за 14 лет выпустил песню на румынском языке

Молдавский певец Дан Балан 26 августа на своем канале презентовал клип на песню Printre Culori ("Среди цветов"), которую спел на румынском языке.
Ранее эта композиция под названием "Любовь, как в песнях" звучала на русском языке – премьера этой песни состоялась в ноябре 2021 года, но в настоящее время видео недоступно к просмотру.

Бывший участник группы O-Zone Дан Балан впервые за 14 лет выпустил новую песню на румынском языке «Printre Culori» ("Среди цветов")Об этом он сообщил 26 августа в Facebook, пишет newsmaker

«Сегодня выпускаю первую, за 14 лет, песню на румынском языке. Счастлив вернуться домой», — написал Дан Балан.

Видеоклип на новую песню опубликован на его YouTube-канале.



  • Сегодня, 15:33
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