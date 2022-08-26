Житель Минска в Беларуси, 19-летний парень по имени Владимир позвал людей к себе в гости на драники. На приглашение в TikTok пришли порядка 400 человек. Об этом пишет Citydog.
Ролик с предложением белоруса собрал почти 750 тысяч просмотров. В комментариях люди спрашивали, когда будет следующий раз.
Известно, что парень работает в сети ресторанов быстрого питания KFC. На гостей он потратил 40 кг картофеля, несколько бутылок масла, 10 банок сметаны и три сотни пластиковых тарелок. На все ушло 140 рублей. А на готовку - около восьми часов.
Когда пришли гости, соседи даже вызвали милицию. Люди приходили, ели, общались и уходили, поэтому толкучки, по словам парня, не было. При этом он регулярно бегал на кухню, чтобы дожаривать драники, пока картошка не закончилась.