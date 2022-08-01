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Кику вновь выступил по поводу бланков для документов: Кризис был искусственно создан властями

Кику вновь выступил по поводу бланков для документов: Кризис был искусственно создан властями

Бывший премьер-министра Молдовы Ион Кику вновь выступил с репликами по поводу бланков для документов после того, как директор Агентства государственных услуг (ASP) Мирча Ешану упомянул, что слова экс премьер-министра не соответствуют действительности.

Кику сказал, что информацию о кризисе паспортов и других 9 видов официальных документов, выдаваемых ASP, предоставляют сотрудники ASP, а также правоохранительные органы, передает noi.md

«Это касается и информации, касающейся проблем, с которыми сталкиваются некоторые наши сограждане при пересечении границ между государствами при предъявлении официальных документов, недавно выданных АSP, которая была размещена нами вчера в течение дня в социальных сетях, а также другими людьми. Соответственно, речь не идет о какой-либо политической причастности, что подтверждается наличием этой информации и у других политических сил.

Мы восхищаемся мужеством сотрудников АSP, которые, рискуя бесконечными политическими чистками кадров в этом учреждении, а также по всей стране, пытаются информировать общество о незаконных действиях, совершенных представителями PAS в этом государственном учреждении", - говорится в сообщении Кику.

Он сказал, что этот кризис документов был искусственно создан властями.

«Правительство приняло решение о продлении срока действия просроченных документов с соответствующим уведомлением властей иностранных государств. Я не думаю, что какое-либо правительство или государство, которое хоть немного уважает своих граждан и репутацию, когда-либо делало что-то подобное...

Когда они поняли, что партия дорогих бланков не соответствует техническим требованиям и создает серьезные проблемы владельцам, преступная группировка из руководства АSP приняла решение их изъять. Но поскольку других в наличии у них нет, то опять прибегли к услугам Комиссии по чрезвычайным ситуациям (вот зачем им нужно это нескончаемое Чрезвычайное положение), принявшей 11 августа 2022 года "историческое" решение о продлении срока оформления официальных документов из поликарбоната именно на 3 месяца, вместо одного месяца.

Таким образом, если гражданин РМ или экономический агент приобретает транспортное средство и хочет выехать за границу, он не может сделать это с действительными документами на свое имя, т.к. ему нужно ждать 3 месяца, даже в случае, если ASP выдаст ему документ на поликарбонатной основе (временные, на бумажной основе, не принимаются)", - отметил Кику.

noi.md
  • Сегодня, 17:10
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