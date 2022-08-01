Госавтоинспекция МВД ПМР сообщает, что площадь им. А.В. Суворова для проезда автомобилей и общественного транспорта будет закрыта от переулка Днестровского до улицы Шевченко с четырёх часов дня 1 сентября до пяти утра 3 сентября.
Сотрудники ГАИ обращаются к водителям транспортных средств: заранее выбирайте маршруты объезда и не паркуйте автомобили на указанном участке дороги, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Транспортные средства, находящиеся на центральной площади столицы в момент перекрытия, будут перемещены на соседние улицы с помощью эвакуатора.
Информацию о месте нахождения авто можно будет получить в Дежурной части ОГАИ УВД г. Тирасполь по телефонам: 0 (533) 7-04-09 или 0 (533) 7-14-59.