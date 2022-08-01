Согласно данным, представленным территориальными управлениями сельского хозяйства и природных ресурсов Минсельхозприроды ПМР на 26 августа, сельхозпроизводители завершают уборку льна и нута. Убрано 96% и 98% посевной площади соответственно. Средняя урожайность льна составила 10,5 ц/га, нута – 16,6 ц/га.
В овощеводческих хозяйствах продолжается уборка картофеля и овощей открытого грунта.
Картофеля собрано 826 тонн с посадочной площади 13%, средняя урожайность составила 204,6 ц/га.
Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, валовый сбор овощных культур составил 13,3 тыс. тонн. Собрано 3 тыс. тонн зеленого горошка, 5,9 тыс. тонн сахарной кукурузы, 1,8 тыс. тонн лука на репку, 888 тонн моркови, 369 тонн свеклы, 305 тонн капусты и др.
Бахчи убрано 65 % посевной площади, собрано 1,5 тыс. тонн бахчевых культур.
Плодовых косточковых культур убрано более 62% площади, собрано 3,2 тыс. тонн, в том числе персика 614 тонн, сливы 848 тонны и др.
Винограда, собрано 2,8 тыс. тонн, убрано 11% уборочной площади.
Землепользователи приступили к севу озимых культур под урожай будущего года. Озимого рапса засеяно 5,1 тыс. га.