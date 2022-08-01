Винная бутылка Шпайер – старейшая из известных винных бутылок в мире. Датированное 325–359 годами нашей эры, древнее вино оставалось запечатанным в бутылке почти 1700 лет. Несмотря на то, что напиток, содержащийся внутри, вряд ли будет очень вкусным и, по всей видимости, уже не содержит алкоголь, ученые уверены, что это все еще можно пить.
1,5-литровая бутылка древнего вина была обнаружена в римской гробнице недалеко от города Шпайер в Германии в 1867 году, сообщает rtraveler.ru.
Бутылка была обнаружена во время раскопок в гробнице знатного римского дворянина IV века нашей эры. В гробнице было два саркофага, в одном было тело мужчины, а в другом – женщина. Исследователи полагают, что этот человек был римским легионером, а вино было провизией для его загробного путешествия.
Эта бутылка была одной из 16, найденных в гробнице, но единственной, в которой все еще было вино. Оно сохранилось благодаря восковой печати и большому количеству оливкового масла.
Ученые считают, что вино было изготовлено из смеси местного винограда, трав и оливкового масла. Сейчас напиток выглядит не слишком презентабельно, представляя собой мутную жидкость со смолоподобной массой, потерявшую почти весь этанол. Тем не менее, как заявили исследователи, пить это безопасно для здоровья.
«Микробиологически вино, вероятно, не испорчено, но оно не доставит удовольствия своим вкусом», – Моника Кристманн, винный эксперт. Современные историки годами спорят о том, следует ли открывать бутылку вина Шпайер, чтобы изучить ее содержимое. Кураторы Исторического музея Пфальца в Германии, где она хранится, заявляют, что ее следует держать закрытой, чтобы не повредить чудесным образом сохранившуюся жидкость, а микробиологи настаивают на том, что открывать бутылку может быть опасно.
Людгер Текампе, куратор винного отдела музея заявил несколько лет назад: «Мы не уверены, выдержит ли вино столкновение с воздухом. Оно все еще жидкое, и есть те, кто считает, что его следует подвергнуть новому научному анализу, но мы не уверены».