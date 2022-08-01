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У кого в Молдове самые высокие зарплаты: данные статистики

У кого в Молдове самые высокие зарплаты: данные статистики

В Молдове среднемесячная номинальная начисленная зарплата (брутто) по экономике за прошлый год составила почти 9 тысяч леев, что на 13 % выше, чем в 2020 году. Такие данные приводит Национальное бюро статистики РМ по результатам ежегодного исследования «Оплата и стоимость труда в 2021 году».

Итак, согласно исследованию:

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника составила 8979,8 лея, что на 13,1% (или на 1036,8 лея) больше, чем в 2020 году.

Среднемесячная номинальная чистая заработная плата составила 7634,8 лея, или на 15,4% (или на 1018,0 лея) больше, чем в 2020 году.

Среднемесячные затраты на рабочую силу, на одного работника, составили 11252,8 лея, что на 13,8% (или на 1363,3 лея) больше, чем в 2020 году.

Численность наемных работников на 31 декабря 2021 года составила 739,6 тыс. человек, что на 0,1% (или на 1,1 тыс. человек) больше, чем на 31 декабря 2020 года.

Среднесписочная численность наемных работников составила 622,7 тыс. человек, на 3,5% (или на 21,1 тыс. человек) больше, чем в 2020 году.

Индекс реальной оплаты труда в 2021 году по сравнению с 2020 годом (рассчитанный как соотношение между средним индексом оплаты труда и индексом потребительских цен) составил 107,6%.

Таким образом, по сравнению с 2020 годом, в 2021 году рост средней заработной платы от 3% до 28% был зафиксирован во всех видах экономической деятельности, передает bloknot-moldova.ru.

Следует отметить, что в Молдове существенно отличаются зарплаты у мужчин и у женщин. Так, среднемесячная брутто-зарплата женщин составила 8400 леев, что на 1300 леев меньше, чем среднемесячная зарплата у мужчин. Месячная брутто-зарплата мужчин составляет 9700 леев. Самые высокие оклады получают мужчины в сфере финансов, информации и связи и в промышленности. У женщин самые высокие оклады в административных, вспомогательных и образовательных областях.

Согласно данным Национального бюро статистики, в 2021 году в сфере информации и связи среднемесячная заработная плата достигла почти 22 200 леев, т.е. в 2,5 раза больше, чем в среднем по стране. В области финансовых услуг или страхования была зафиксирована заработная плата почти в 16 тысяч леев, почти на 75,5 % больше, чем в среднем по стране. Работники сферы электро- , тепло-, газо- и водоснабжения получили заработную плату в размере около 14 000 леев, то есть на 53% больше, чем в среднем по стране.

В то же время в сельском, лесном и рыбном хозяйствах средняя зарплата составила чуть более 5000 леев, что на 36,6% меньше, чем в среднем по стране. Бюджетники, трудящиеся в области общепита и организации проживания зарабатывали в месяц по 5200 леев - на 41,5 % меньше, чем в среднем по стране. Зарплата работников сферы искусства и досуга составила немногим 6000 леев, или на 30 % меньше.

У кого в Молдове самые высокие зарплаты: данные статистики

Как отмечает bloknot-moldova.ru, что даже с учетом роста средней заработной платы в стране рядовым гражданам их зарплат на жизнь не хватает – все съедает инфляция, достигшая за последнее время рекордных размеров.

  • Вчера, 18:10
  • DTV
  • Просмотров: 53
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