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В Молдове электросамокаты включат в ПДД

В Молдове электросамокаты включат в ПДД

Электросамокаты в Молдове будут подпадать под действие Правил дорожного движения (ПДД).

Тем, кто управляет электросамокатом без соблюдения правил, грозят штрафы и наказания, заявил Павел Апостол, руководитель отдела анализа и регистрации ДТП Национального инспектората общественного здоровья РМ, сообщает nokta.md

Он сказал, что после включения электросамокатов в ПДД некоторые вещи станут обязательными для водителей этого вида транспорта.

«В плане этого проекта поправок к Правилам дорожного движения уже появляется понятие «самокат», чтобы все знали, что такое самокат; появляются некоторые специфические правила для этой категории участников движения — например, возраст допуска к управлению будет 16 лет, их движение будет ограничено на участках дороги, где скорость движения превышает 50 км/ч», — сказал Апостол.

Представитель INSP сказал, что защитное снаряжение также станет обязательным:

«Защитный шлем, светоотражающие элементы. Мы постарались отойти от понятия светоотражающего жилета, потому что понимаем, что мы развиваемся, и теперь есть другие светоотражающие элементы. Что касается шлема, то это на ваше усмотрение, а светоотражающий жилет обязателен. Когда изменения в правила будут внесены, и шлем, и жилет станут обязательными для людей, которые ездят на скутере».

С начала этого года произошло 50 ДТП с участием электросамокатов. В результате один человек погиб и 50 получили различные травмы.

Чтобы уменьшить количество подобных случаев, полиция напоминает водителям таких средств передвижения:

переходить улицу по пешеходным переходам, сойдя с транспортного средства и взявшись за руль;

носить защитное снаряжение и светоотражающий жилет;

следить за пешеходами;

не ездить по дорогам общего пользования с односторонним движением против направления движения.

Согласно закону, ограничение скорости для электросамокатов, сдаваемых в аренду, должно быть установлено в пределах 10-15 км/ч.

nokta.md
  • Вчера, 18:16
  • DTV
  • Просмотров: 57
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