Более 40 тысяч порций традиционного липованского рыбного борща было приготовлено на гастрономическом фестивале в румынском городе Журиловка (Юриловка) в уезде Тулча, расположенном в дельте Дуная, сообщают в воскресенье местные СМИ.
Липоване - это потомки русских старообрядцев, которые в XVIII веке бежали из России от церковных реформ царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Многие староверы нашли убежище в Румынии, особенно в труднодоступной дунайской дельте, где живут до сих пор. По официальным данным, в Румынии 37 тысяч русских-липован, сами они, однако, утверждают, что их более 100 тысяч, передает ria.ru.
Как пишет издание Adevarul ("Правда"), число участников и туристов в 10 раз превышало количество местного населения. Организаторы насчитали более 40 тысяч гостей.
"На приготовление более 40 тысяч порций липованского рыбного борща ушло пять тонн овощей, более десяти тонн рыбы, которая была выловлена в местных водоемах, а также старания рыбаков, которые участвовали в этом проекте в качестве волонтеров", - отмечает Adevarul.
Целью фестиваля явилось продвижение традиций сообществ дельты Дуная, сообщила местная администрация. Приехавшая из разных регионов Румынии публика за два дня насладилась знаменитым на всю страну "журиловским рыбным борщом", приобщилась к фольклору липован, познакомилась с их бытом и традициями.
Фестиваль обошёлся местному муниципалитету в 100 000 евро, но большая часть денег поступила от европейских фондов.
Журиловка расположена на озере Разим, являющимся практически лиманом, от Черного моря оно отделяется тонкой косой, площадь его 425 квадратных километров, это самое большое озеро в Румынии. Население Журиловки около 3000 человек, 80,2% липоване - русские старообрядцы Белокриницкого согласия (поповцы).