Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление лидера оппозиционной молдавской партии "Шор" Илана Шора о поставках в страну российского газа, передает rambler.ru
Ранее Илан Шор обратился к российскому правительству и руководству "Газпрома" с просьбой "согреть дома" молдаван. Он сказал, что лично готов отправиться в Москву и договориться о поставках газа на условиях, которые "не будут уничтожать" независимость Молдовы, ее граждан и калечить экономику.
По словам Пушкова, такая просьба при условиях, когда Кишинев не может вовремя оплатить поставки газа и отдать накопившийся долг, означает, что Россия "должна фактически субсидировать" президентство Майи Санду, которая не скрывает своей ориентации и своего плохого отношения к РФ.
"Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдовы?" - задался вопросом он, добавив, что в ответ Москва не получит ничего, кроме усиления прозападного курса.
Ранее сообщалось, что власти Молдовы настаивают на отсрочке платежа "Газпрому" до конца года.