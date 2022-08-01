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ЮНЕСКО рассматривает внесение Одессы в список Всемирного наследия

ЮНЕСКО рассматривает внесение Одессы в список Всемирного наследия

Номинация может быть рассмотрена странами-членами Комитета всемирного наследия в срочном порядке

Культурное агентство ООН, ЮНЕСКО, заявило 30 августа, что поддерживает предложение Украины о включении города Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

После встречи министра культуры Украины Александра Ткаченко с генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле в штаб-квартире агентства в Париже, ЮНЕСКО сообщило, что мобилизовало экспертов для поддержки предложения Украины, чтобы номинация могла быть срочно рассмотрена странами-членами Комитета всемирного наследия, сообщает golosameriki.com.

ЮНЕСКО заявило, что хочет включить Одессу в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой, как и объекты Всемирного наследия Киев и Львов, которые тоже находятся под угрозой.

ЮНЕСКО напоминает, что Одесса находится всего в нескольких десятках километров от линии фронта и уже подверглась артиллерийскому обстрелу. В прошлом месяце была разрушена часть большой стеклянной крыши и окон Одесского музея изобразительных искусств, открытого в 1899 году.

ЮНЕСКО будет финансировать ремонт этого музея, а также Одесского музея современного искусства, и наймет дополнительный персонал для защиты коллекций. Агентство также поможет в оцифровке произведений искусства и предоставит защитное оборудование.
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