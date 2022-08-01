Номинация может быть рассмотрена странами-членами Комитета всемирного наследия в срочном порядке
Культурное агентство ООН, ЮНЕСКО, заявило 30 августа, что поддерживает предложение Украины о включении города Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
После встречи министра культуры Украины Александра Ткаченко с генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле в штаб-квартире агентства в Париже, ЮНЕСКО сообщило, что мобилизовало экспертов для поддержки предложения Украины, чтобы номинация могла быть срочно рассмотрена странами-членами Комитета всемирного наследия, сообщает golosameriki.com.
ЮНЕСКО заявило, что хочет включить Одессу в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой, как и объекты Всемирного наследия Киев и Львов, которые тоже находятся под угрозой.
ЮНЕСКО напоминает, что Одесса находится всего в нескольких десятках километров от линии фронта и уже подверглась артиллерийскому обстрелу. В прошлом месяце была разрушена часть большой стеклянной крыши и окон Одесского музея изобразительных искусств, открытого в 1899 году.
ЮНЕСКО будет финансировать ремонт этого музея, а также Одесского музея современного искусства, и наймет дополнительный персонал для защиты коллекций. Агентство также поможет в оцифровке произведений искусства и предоставит защитное оборудование.