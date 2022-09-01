Те женщины, которые с 1 октября станут на воинский учет, не смогут уехать за границу. Но это касается только определенных категорий. Сделать это будет возможно только получив специальное разрешение от военкоматов. Об этом в комментарии ТСН сказал экс-советник главы МВД и руководителя ОП Виктор Андрусив.
"Те женщины, которые с 1 октября будут на воинском учете и многие уже там были, по тем профессиям, которые были ранее забронированы, подпадают под общие правила - они могут выехать только в соответствии с определенным разрешением. То есть это так же, как сейчас касается мужчин. То есть мужчины могут уехать, но им нужно для этого отдельное разрешение или внесение в специальную систему. Это будет касаться небольшого количества женщин: две-три тысячи человек. То есть это никто существенно не почувствует", - цитирует Андрусива korrespondent.net.
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Напомним, воинский учет для женщин стартует с 1 октября 2022 года. В условиях военного положения можно не ждать до октября, а встать на учет сейчас. На учет могут стать женщины младше 60 лет, не имеющие противопоказаний из-за здоровья и профессии или специальность которой есть в приказе Минобороны.
В декабре прошлого года на Украине вступил в силу приказ Минобороны, согласно которому украинки, представляющие 35 профессий (например, главный бухгалтер, менеджер, юрист и др.) обязаны стать на военный учет. В Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что постановке на учет подлежат в том числе беременные женщины и те, у кого есть малолетние дети. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отмечал, что военный учет не означает призыва на военную службу или мобилизацию.
«С постановкой на воинский учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет! Единственное, вооруженные силы просто будут знать, какие специалистки есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства», — говорил Залужный.
В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский потребовал от министра обороны Алексея Резникова сократить перечень профессий для учета военнообязанных женщин.
Сейчас в списке 14 специальностей и семь смежных с ними профессий (медицинское дело, маркетинг, инженерия, пищевые технологии, журналистика и др.), сообщает «РБК Украина». Изначально предполагалось, что для женщин, чьи профессии вошли в перечень, постановка на учет будет обязательной. Однако в Генштабе еще в середине июля сообщили, что пока это будет добровольно, а в конце августа Минобороны внесло в Верховную раду соответствующие поправки, сообщает УНИАН.