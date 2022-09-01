В Одесской области полицейские начали расследование по факту пыток мальчика, которого сажали на цепь. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
В четверг, 8 сентября, в ходе мониторинга Интернет-сети стражи порядка обнаружили видео, на котором малолетний мальчик сидел на земле, привязанный за ногу к опоре металлической цепью. Полицейские установили: на видео - семилетний мальчик, проживающий в Березовском районе вместе с родной тетей и ее семьей, которая взяла опеку над племянником после смерти родителей, и сразу выехали на место происшествия, сообщает korrespondent.net.
Указанная семья на учете Службы по делам детей как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах не находится, ранее информации о конфликтах в ней или противоправных действий в отношении детей в органы полиции не поступало. Семья находится под социальным сопровождением государства как опекунская, поэтому социальные работники вместе с полицейскими раньше посещали ее по месту жительства: у нее были надлежащие условия для проживания и развития детей.
В ходе опроса членов семьи и ее соседей, дядя парня объяснил, что привязал его, пока жены не было дома, потому что якобы наносит вред, не слушается и убегает из дома. По словам снявшего событие на телефон соседа, он был свидетелем неоднократного совершения домашнего насилия в отношении ребенка. Вместе с тем это событие произошло в июне текущего года, однако мужчина в полицию не обратился, аргументируя это тем, что не хотел портить отношения с соседями.
Совместно со службой по делам детей была проведена оценка уровня безопасности ребенка и принято решение об изъятии из семьи. Мальчика временно устроили в больницу. Решается вопрос о его дальнейшей судьбе.
В Единый реестр досудебных расследований полицейские внесли сведения по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 126-1 (Домашнее насилие), ч. 1 ст. 127 (Пытки), ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное в отношении малолетнего).
Полицейскими проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия, привлечения виновных к ответственности. korrespondent.net