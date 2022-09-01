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Одну из улиц в Сумах назовут именем королевы Елизаветы ІІ- мэр

Одну из улиц в Сумах назовут именем королевы Елизаветы ІІ- мэр

В Сумах решили одну из улиц назвать именем английской королевы Елизаветы II.Об этом в Facebook сообщил городской голова Александр Лысенко.

"За неоценимую поддержку монаршей семьи имеем инициативу назвать одну из улиц Сум именем Королевы Елизаветы II", - написал он.

Как отметил мэр Сум, эту выдающуюся личность будут помнить и в Британии, и в Украине.

"Мы разделяем всю боль народа Великобритании. И искренне благодарим за поддержку украинцев. В этот сложный период для обоих народов - мы едины и поддерживаем друг друга", - добавил Лысенко.

Одну из улиц в Сумах назовут именем королевы Елизаветы ІІ- мэр

Напомним, 96-летняя Елизавета II скончалась 8 сентября после обеда в окружении семьи в шотландском замке Балморал. Править Соединенным Королевством будет ее сын - принц Чарльз. Он взял имя Карл ІІІ. Похоронят Елизавету ІІ 18 сентября.
  • Сегодня, 09:36
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