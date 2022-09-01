Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Вашему вниманию представлены антимонии писателя про любовь и женщин, а также немного антимоний про глупость. Напомним, что недавно писатель Коган открыл свой Youtube-канал, на котором он делится своим творчеством.
АНТИМОНИИ ПРО ЛЮБОВЬ И ЖЕНЩИН
Красивый мужчина- подарок судьбы! Красивая женщина- сама судьба! *** С женщиной хорошо! Без женщины - еще хуже! *** Если жена изменяет мужу, у него растут рога! Если муж изменяет жене – рога уже выросли! *** Лучшее украшение женщины- рога мужчины! *** Мало - быть настоящим мужчиной! Много - быть настоящей женщиной *** Если женщина ''тянет'' дом, мужчину тянет из дома! *** Сила женщины - в ее слабости. Сила мужчины в его женщине. *** Умная женщина поставит мужа на ноги! Глупая - сядет ему на голову! *** Без мужчины нет семьи. Без женщины нет мужчины! *** Одни женщины могут всё! Другие живут нормально! *** У женщин перед мужчиной всегда есть преимущество! Она может быть и в штанах. *** Нашла место в жизни! Села мужу на шею! *** Женщина украшает мужчину, пока с ним живет! Когда жить перестает, мужчину украшают седины! *** Любую женщину украшает мужчина. Если женщина украшает самое себя, значит, не хочет для мужчины быть любой! *** Дайте женщине мужчину! И она его перевернет! *** Чем больше женщину мы любим, тем меньше ей хочется больше! *** Когда в семье все решает женщина, мужчине остается лишь готовить ей задачи. *** Если вы женщина - не огорчаетесь! Если мужчина - не огорчайте! *** Женщина всегда права! Чтобы в этом убедиться, надо жениться! *** Но и мужчина может бить прав, если делает все, как требует женщина! *** Если муж и жена - одна сатана, почему сатана- женщина? *** Умная женщина во всем сама разбирается, поэтому мужчину часто и разбирает. *** Если женщина одевается во все красное, значит, считает мужчину быком! *** Когда мечтают о РАЕ, с другими дамами не кокетничают! *** Ищите женщину! Будьте мужчиной! *** Чужая жена - звучит прекрасно! Своя - прекрасно шумит! *** Каждая женщина может пойти к мужчине! Но замужняя может и дойти! *** Если украшение женщины - хозяйственная сумка, значит мода, переменчива! *** Трудно быть женщиной! Но еще труднее - быть с женщиной! *** Если женщина любит ушами, мужчина должен постоянно за ними следить. *** А еще сильнее женщина любит ушами, украшенными драгоценностями! *** Чаще всего мужчина любит носом! Потому с носом и остается! *** Говорят, мужчины любят глазами! не потому ли среди мужчин так много дальтоников!? *** Женщина — подарок судьбы! Мужчина - подарок женщины! *** Женский праздник потому и придумали, чтобы каждый мужчина осознал: женщину не надо придумывать! Рядом с ней всегда праздник! *** Женщина - единственное украшение, к которому интерес никогда не теряется! *** Не говорите о женщине плохо! Пусть сама о себе скажет! *** Если всё до Фени, значит Феня - настоящая женщина! *** После праздничного застолья жена сказала, что она - пила! А муж признался, что он - молоток! *** Настоящая любовь отличается от ненастоящей величиной приданного! *** Красивая женщина умирает дважды! Но после первого раза уже не живет! *** Ушел с головой в работу! Вернулся с рогами! *** Считала себя матерью! Все время материлась! *** У него была связь с другими женщинами. По интернату! *** У женщины поехала крыша. Жила с милым в шалаше! *** Если вы полюбили женщину, а она этого не замечает, значит, ее равнодушие сильнее вашей страсти! *** Если жена станет другом мужа, кто же будет его врагом? *** Короткая юбка украшает любую женщину, кроме собственной жены! *** Не потому ли девушки нередко терпят фиаско, что ставят знак вопроса не после предложения, а до него? *** Если женщина заверила хорошую кашу, значит она - крутая! *** И любовь может быть вечной, если вечно кого-то любить! *** Чтобы рожать, должны быть не только дедки, но и бабки! *** У мужчин только одно на уме! У женщин - и одно тоже! *** Так часто стреляла глазами, что убила в себе женщину! *** Когда все внимание отдают чужим женам, получают по рогам от своих! *** С женщинами спал. С мужчинами засыпал! *** У любви нет правды! Правда- сама любовь! *** Конечно любовь- это безумие! Но где вы видели страсть без упрека? *** От любви не только сходят с ума, а и витают в облаках! Но, в конце концов, человек все равно окажется в роддоме! *** От любви сходят с ума и витают в облаках! Но где окажется чело¬век, решают правила сексуального движения! *** Женщина дорога каждому человеку. Поэтому многие хотят уравнять ее в правах с мужчиной! По человечески. ***
АНТИМОНИИ ПРО ГЛУПОСТЬ
Глупому всегда хорошо. Если плохо, значит он умный! *** Глупый не думает. На это у него не хватает глупости! *** Для глупого нет законов. Его законы - оглуплять! *** Думать- привилегия умных. Поэтому они такое придумывают, что глупость становится привилегированной! *** Глупость надо не оправдывать, ее не надо совершать! *** Упаси нас, Господи! И спаси от глупости! *** Прежде, чем делать глупость, подумайте, что она для вас сделает! *** От ума до глупости один шаг- шакала! *** Для глупости нет законов. И это - законно! *** У глупости нет альтернативы! Потому и умнеть не хотим! *** Какой глупый человек! А еще умный! *** Все сволочи! Но одни глупые, а другие не хотят умнеть! *** Хотите прослыть умным? Не делайте глупости. Если же глупость сделали, значит умным быть еще хуже! *** У глупости нет выбора. Есть только несостоявшаяся судьба! *** Человек рождается для счастья, живет для бреда, а умирает по глупости! *** Умных много, а глупость все равно умнее! *** Глупый человек- лох! Умный- 0X! *** Глупость не знает границ. Поэтому мы все в эмиграции. Даже дома! *** Глупому жить проще. Поэтому умные все упрощают до глупости! *** Глупому жить проще. Поэтому умные не живут, а мучаются. *** У умного и глупость привлекательна! *** Глупость интернациональна. Она объединяет все народы в борьбе против разумного! *** Без глупости нет жизни. С глупостью ее не будет! *** Конечно, глупо быть глупым. Но еще глупее им не быть! *** Хорошо быть глупым. Никто про тебя не скажет «Умный очень! *** Глупому проще. Он всегда может оправдать свое несовершенство! *** У глупости есть преимущество - она не кончается! *** Каждый эмигрант состоит из ума и глупости, но что в нем победит, решает социаламт! *** У каждого эмигранта - своя глупость. У нас - безработица! * * * Всю жизнь мы были такими умными, что, когда оказались за границей, поняли, как это глупо! *** Эмигранты настолько умные, что из глупости выбраться не могут! *** У советских - собственная глупость! Остальная собственность у богатых! *** Надо ли эмигранту глупеть, если он все равно бедный? *** Дайте человеку глупость, и он поумнеет! *** У глупого свои песни. Без слов, но с выражениями! *** Глупость эмигранта не в том, что он уехал за границу, а в том, что не доехал до своей границы! *** Глупость эмигранта не в том, что он себе здесь, а в том, что и здесь не в себе. *** Еще хорошо, что можно быть глупым. Но те, кто это понимают, еще глупее! *** Глупость спасет мир, если не будет глупо его спасать! *** Глупость спасет мир, если от ума не будет спасения! *** Для многих глупость воинственна - отбивает умные претензии! *** И за глубоким умом прячется обычная глупость. Копнуть поглубже, и сразу покажется корень зла! *** У умного глупость на лице, у глупого - в кошельке! *** Глупость, как дерево. У одних - в стволах, у других - в корнях, у третьих- в больных плодах воображения! *** У многих глупость в голове, у толстых - в заднице! *** У каждой глупости свои пасти! *** Амбиции - признак глупости. Если амбиций нет, значит, и глупым быть не могут! *** Чтобы сбросить вес, умный женится и ждет, когда жена начнет его пилить. Глупый разводится и ждет, когда потеряет вес в обществе! *** Глупость многолика. Но каждого лика - много! *** И у глупости есть умное выражение морды! *** Предел глупости - преглупость! *** В зеркале глупость всегда убедительней! *** Глупость больна и самонадеянна. Но если забрать ее, можно сделать еще большую глупость! *** На глупость лучше смотреть вооруженным взглядом - через оптический прицел! *** Если на глупость смотреть вооруженным взглядом, можно увидеть ее истинное лицо. *** Если глупость обречена - это умная глупость! *** Глупость рядится в разные одежды, дабы выглядеть. *** Чтобы глупость разглядеть, надо ее раздеть! *** Чтобы увидеть глупость, надо глядеть в корень. И если там обнаружится глупость, она проявится в стволах! *** И под лупой можно быть глупой! *** Воинствующая глупость- глупость с воем! *** Говорят, дуракам скидка по неграмотности, но скидывать должны грамотные! *** Глупость может быть и образованной, но образована она у необразованных! *** Глупость хороша тем, что у неё нет срока годности! *** СЕМЕН КОГАН