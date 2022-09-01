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Антимонии от Семена Когана (Часть 4)

Антимонии от Семена Когана (Часть 4)

Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Вашему вниманию представлены антимонии писателя про любовь и женщин, а также немного антимоний про глупость. Напомним, что недавно писатель Коган открыл свой Youtube-канал, на котором он делится своим творчеством.

АНТИМОНИИ ПРО ЛЮБОВЬ И ЖЕНЩИН

Красивый мужчина- подарок судьбы! Красивая женщина- сама судьба!
***
С женщиной хорошо! Без женщины - еще хуже!
***
Если жена изменяет мужу, у него растут рога! Если муж изменяет жене – рога уже выросли!
***
Лучшее украшение женщины- рога мужчины!
***
Мало - быть настоящим мужчиной! Много - быть настоящей женщиной
***
Если женщина ''тянет'' дом, мужчину тянет из дома!
***
Сила женщины - в ее слабости. Сила мужчины в его женщине.
***
Умная женщина поставит мужа на ноги! Глупая - сядет ему на голову!
***
Без мужчины нет семьи. Без женщины нет мужчины!
***
Одни женщины могут всё! Другие живут нормально!
***
У женщин перед мужчиной всегда есть преимущество! Она может быть и в штанах.
***
Нашла место в жизни! Села мужу на шею!
***
Женщина украшает мужчину, пока с ним живет! Когда жить перестает, мужчину
украшают седины!
***
Любую женщину украшает мужчина. Если женщина украшает самое себя, значит, не хочет для мужчины быть любой!
***
Дайте женщине мужчину! И она его перевернет!
***
Чем больше женщину мы любим, тем меньше ей хочется больше!
***
Когда в семье все решает женщина, мужчине остается лишь готовить ей задачи.
***
Если вы женщина - не огорчаетесь! Если мужчина - не огорчайте!
***
Женщина всегда права! Чтобы в этом убедиться, надо жениться!
***
Но и мужчина может бить прав, если делает все, как требует женщина!
***
Если муж и жена - одна сатана, почему сатана- женщина?
***
Умная женщина во всем сама разбирается, поэтому мужчину часто и разбирает.
***
Если женщина одевается во все красное, значит, считает мужчину быком!
***
Когда мечтают о РАЕ, с другими дамами не кокетничают!
***
Ищите женщину! Будьте мужчиной!
***
Чужая жена - звучит прекрасно! Своя - прекрасно шумит!
***
Каждая женщина может пойти к мужчине! Но замужняя может и дойти!
***
Если украшение женщины - хозяйственная сумка, значит мода, переменчива!
***
Трудно быть женщиной! Но еще труднее - быть с женщиной!
***
Если женщина любит ушами, мужчина должен постоянно за ними следить.
***
А еще сильнее женщина любит ушами, украшенными драгоценностями!
***
Чаще всего мужчина любит носом! Потому с носом и остается!
***
Говорят, мужчины любят глазами! не потому ли среди мужчин так много дальтоников!?
***
Женщина — подарок судьбы! Мужчина - подарок женщины!
***
Женский праздник потому и придумали, чтобы каждый мужчина осознал: женщину не надо придумывать! Рядом с ней всегда праздник!
***
Женщина - единственное украшение, к которому интерес никогда не теряется!
***
Не говорите о женщине плохо! Пусть сама о себе скажет!
***
Если всё до Фени, значит Феня - настоящая женщина!
***
После праздничного застолья жена сказала, что она - пила! А муж признался,
что он - молоток!
***
Настоящая любовь отличается от ненастоящей величиной приданного!
***
Красивая женщина умирает дважды! Но после первого раза уже не живет!
***
Ушел с головой в работу! Вернулся с рогами!
***
Считала себя матерью! Все время материлась!
***
У него была связь с другими женщинами. По интернату!
***
У женщины поехала крыша. Жила с милым в шалаше!
***
Если вы полюбили женщину, а она этого не замечает, значит, ее равнодушие
сильнее вашей страсти!
***
Если жена станет другом мужа, кто же будет его врагом?
***
Короткая юбка украшает любую женщину, кроме собственной жены!
***
Не потому ли девушки нередко терпят фиаско, что ставят знак вопроса не после предложения, а до него?
***
Если женщина заверила хорошую кашу, значит она - крутая!
***
И любовь может быть вечной, если вечно кого-то любить!
***
Чтобы рожать, должны быть не только дедки, но и бабки!
***
У мужчин только одно на уме! У женщин - и одно тоже!
***
Так часто стреляла глазами, что убила в себе женщину!
***
Когда все внимание отдают чужим женам, получают по рогам от своих!
***
С женщинами спал. С мужчинами засыпал!
***
У любви нет правды! Правда- сама любовь!
***
Конечно любовь- это безумие! Но где вы видели страсть без упрека?
***
От любви не только сходят с ума, а и витают в облаках! Но, в конце концов, человек все равно окажется в роддоме!
***
От любви сходят с ума и витают в облаках! Но где окажется чело¬век, решают правила сексуального движения!
***
Женщина дорога каждому человеку. Поэтому многие хотят уравнять ее в правах с мужчиной! По человечески.
***

АНТИМОНИИ ПРО ГЛУПОСТЬ

Глупому всегда хорошо. Если плохо, значит он умный!
***
Глупый не думает. На это у него не хватает глупости!
***
Для глупого нет законов. Его законы - оглуплять!
***
Думать- привилегия умных. Поэтому они такое придумывают, что глупость становится привилегированной!
***
Глупость надо не оправдывать, ее не надо совершать!
***
Упаси нас, Господи! И спаси от глупости!
***
Прежде, чем делать глупость, подумайте, что она для вас сделает!
***
От ума до глупости один шаг- шакала!
***
Для глупости нет законов. И это - законно!
***
У глупости нет альтернативы! Потому и умнеть не хотим!
***
Какой глупый человек! А еще умный!
***
Все сволочи! Но одни глупые, а другие не хотят умнеть!
***
Хотите прослыть умным? Не делайте глупости. Если же глупость сделали, значит умным быть еще хуже!
***
У глупости нет выбора. Есть только несостоявшаяся судьба!
***
Человек рождается для счастья, живет для бреда, а умирает по глупости!
***
Умных много, а глупость все равно умнее!
***
Глупый человек- лох! Умный- 0X!
***
Глупость не знает границ. Поэтому мы все в эмиграции. Даже дома!
***
Глупому жить проще. Поэтому умные все упрощают до глупости!
***
Глупому жить проще. Поэтому умные не живут, а мучаются.
***
У умного и глупость привлекательна!
***
Глупость интернациональна. Она объединяет все народы в борьбе против разумного!
***
Без глупости нет жизни. С глупостью ее не будет!
***
Конечно, глупо быть глупым. Но еще глупее им не быть!
***
Хорошо быть глупым. Никто про тебя не скажет «Умный очень!
***
Глупому проще. Он всегда может оправдать свое несовершенство!
***
У глупости есть преимущество - она не кончается!
***
Каждый эмигрант состоит из ума и глупости, но что в нем победит, решает
социаламт!
***
У каждого эмигранта - своя глупость. У нас - безработица!
* * *
Всю жизнь мы были такими умными, что, когда оказались за границей, поняли, как это глупо!
***
Эмигранты настолько умные, что из глупости выбраться не могут!
***
У советских - собственная глупость! Остальная собственность у богатых!
***
Надо ли эмигранту глупеть, если он все равно бедный?
***
Дайте человеку глупость, и он поумнеет!
***
У глупого свои песни. Без слов, но с выражениями!
***
Глупость эмигранта не в том, что он уехал за границу, а в том, что не
доехал до своей границы!
***
Глупость эмигранта не в том, что он себе здесь, а в том, что и здесь не в себе.
***
Еще хорошо, что можно быть глупым. Но те, кто это понимают, еще глупее!
***
Глупость спасет мир, если не будет глупо его спасать!
***
Глупость спасет мир, если от ума не будет спасения!
***
Для многих глупость воинственна - отбивает умные претензии!
***
И за глубоким умом прячется обычная глупость. Копнуть поглубже, и сразу покажется корень зла!
***
У умного глупость на лице, у глупого - в кошельке!
***
Глупость, как дерево. У одних - в стволах, у других - в корнях, у третьих- в больных плодах воображения!
***
У многих глупость в голове, у толстых - в заднице!
***
У каждой глупости свои пасти!
***
Амбиции - признак глупости. Если амбиций нет, значит, и глупым быть не
могут!
***
Чтобы сбросить вес, умный женится и ждет, когда жена начнет его пилить. Глупый разводится и ждет, когда потеряет вес в обществе!
***
Глупость многолика. Но каждого лика - много!
***
И у глупости есть умное выражение морды!
***
Предел глупости - преглупость!
***
В зеркале глупость всегда убедительней!
***
Глупость больна и самонадеянна. Но если забрать ее, можно сделать еще
большую глупость!
***
На глупость лучше смотреть вооруженным взглядом - через оптический прицел!
***
Если на глупость смотреть вооруженным взглядом, можно увидеть ее истинное лицо.
***
Если глупость обречена - это умная глупость!
***
Глупость рядится в разные одежды, дабы выглядеть.
***
Чтобы глупость разглядеть, надо ее раздеть!
***
Чтобы увидеть глупость, надо глядеть в корень. И если там обнаружится
глупость, она проявится в стволах!
***
И под лупой можно быть глупой!
***
Воинствующая глупость- глупость с воем!
***
Говорят, дуракам скидка по неграмотности, но скидывать должны грамотные!
***
Глупость может быть и образованной, но образована она у необразованных!
***
Глупость хороша тем, что у неё нет срока годности!
***
СЕМЕН КОГАН

  • Сегодня, 13:33
  • DTV
  • Просмотров: 10
  • Комментариев: 0

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