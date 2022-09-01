Появилось видео, на котором 75-летний Барри Бигвуд, прокачавший свой Nissan GT-R до 1200 л.с., осуществляет свою давнюю мечту — разгоняется до 200 миль в час (322 км/ч)
Барри Бигвуд, живущий в ЮАР, приобрел этот спорткар Nissan GT-R 2012 года выпуска в серийном виде, но вскоре нацелился на глубокий тюнинг. Он отправил автомобиль в Великобританию, где специалисты по тюнингу увеличили рабочий объем мотора V6 с 3,8 до 4,1 л, установили более производительные турбокомпрессоры, и в целом двигатель и трансмиссия получили серьезные доработки.
Любопытный факт — двигатель теперь питается этанолом (попросту говоря — обычным питьевым спиртом). Впрочем, у многих гиперкаров, например, у свежего Koenigsegg CC850 максимальная мощность достигается не на обычном бензине, а на спиртобензиновой смеси E85.
Эта смесь на 85% состоит из биоэтанола. Такое топливо продается на обычных заправках во многих странах мира.
У Бигвуда получился действительно примечательный аппарат: еще находясь в Англии, он принял участие в драг-рейсинге против Bugatti и… победил! Прокачанный Nissan проехал четверть мили менее чем за 10 секунд.
Но самое ценное для владельца достижение случилось, когда машина вернулась к нему в Южную Африку. Он отправился в аэропорт города Аппингтон, который имеет взлетно-посадочную полосу длиной почти 5 км. Иногда туда пускают автомобилистов испытать свои машины на скорость.
Там 75-летний Барри Бигвуд смог, наконец, вычеркнуть из своего списка дел давно запланированное достижение — превысить скорость в 200 миль в час (322 км/ч).