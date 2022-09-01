Dnestr.TV

 
0

75-летний старичок разогнал спорткар на спирте до 322 км/ч

75-летний старичок разогнал спорткар на спирте до 322 км/ч

Появилось видео, на котором 75-летний Барри Бигвуд, прокачавший свой Nissan GT-R до 1200 л.с., осуществляет свою давнюю мечту — разгоняется до 200 миль в час (322 км/ч)

Барри Бигвуд, живущий в ЮАР, приобрел этот спорткар Nissan GT-R 2012 года выпуска в серийном виде, но вскоре нацелился на глубокий тюнинг. Он отправил автомобиль в Великобританию, где специалисты по тюнингу увеличили рабочий объем мотора V6 с 3,8 до 4,1 л, установили более производительные турбокомпрессоры, и в целом двигатель и трансмиссия получили серьезные доработки.

Любопытный факт — двигатель теперь питается этанолом (попросту говоря — обычным питьевым спиртом). Впрочем, у многих гиперкаров, например, у свежего Koenigsegg CC850 максимальная мощность достигается не на обычном бензине, а на спиртобензиновой смеси E85.

Эта смесь на 85% состоит из биоэтанола. Такое топливо продается на обычных заправках во многих странах мира.

У Бигвуда получился действительно примечательный аппарат: еще находясь в Англии, он принял участие в драг-рейсинге против Bugatti и… победил! Прокачанный Nissan проехал четверть мили менее чем за 10 секунд.

Но самое ценное для владельца достижение случилось, когда машина вернулась к нему в Южную Африку. Он отправился в аэропорт города Аппингтон, который имеет взлетно-посадочную полосу длиной почти 5 км. Иногда туда пускают автомобилистов испытать свои машины на скорость.

Там 75-летний Барри Бигвуд смог, наконец, вычеркнуть из своего списка дел давно запланированное достижение — превысить скорость в 200 миль в час (322 км/ч).


auto.mail.ru
  • Сегодня, 10:04
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» обрастает ск ...
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
  • Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представител ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» обрастает ск ...
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
  • Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представител ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна