Ученые из Рурского университета Бохума оценили влияние сокращения времени в социальных сетях на психическое здоровье. Результаты исследования опубликованы в Journal of Public Health, пишет gazeta.ru.
Специалисты распредели 642 человека по четырем группам и наблюдали за ними в течение четырех недель.
В первой группе люди сократили пребывание в соцсетях на полчаса в день. Во второй — увеличили количество физической активности на 30 минут в сутки. Третьей группе дали те же условия, что первой и второй. Четвертая группа не получала конкретных инструкций.
Оказалось, что лучше всего себя чувствовали участники из третьей, комбинированной группы: у них повысился общий уровень удовлетворенностью жизнью и сократились симптомы депрессии. Отмечается, что эффект сохранился даже спустя полгода после окончания испытаний.
Ранее ученые из Университета Бата доказали, что отказ от социальных сетей даже на неделю помогает снизить тревогу и депрессию и улучшить самочувствие
Также венгерские ученые связали частый обмен фотографиями в социальных сетях с повышенным риском депрессии.