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Journal of Public Health: отказ от соцсетей на полчаса в день помогает в борьбе с депрессией

Journal of Public Health: отказ от соцсетей на полчаса в день помогает в борьбе с депрессией

Ученые из Рурского университета Бохума оценили влияние сокращения времени в социальных сетях на психическое здоровье. Результаты исследования опубликованы в Journal of Public Health, пишет gazeta.ru.

Специалисты распредели 642 человека по четырем группам и наблюдали за ними в течение четырех недель.

В первой группе люди сократили пребывание в соцсетях на полчаса в день. Во второй — увеличили количество физической активности на 30 минут в сутки. Третьей группе дали те же условия, что первой и второй. Четвертая группа не получала конкретных инструкций.

Оказалось, что лучше всего себя чувствовали участники из третьей, комбинированной группы: у них повысился общий уровень удовлетворенностью жизнью и сократились симптомы депрессии. Отмечается, что эффект сохранился даже спустя полгода после окончания испытаний.

Ранее ученые из Университета Бата доказали, что отказ от социальных сетей даже на неделю помогает снизить тревогу и депрессию и улучшить самочувствие

Также венгерские ученые связали частый обмен фотографиями в социальных сетях с повышенным риском депрессии.
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