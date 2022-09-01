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Число случаев рака у людей до 50 лет резко возросло по всему миру

Число случаев рака у людей до 50 лет резко возросло по всему миру
Фото: Unsplash

К опасной тенденции может вести целая совокупность факторов. С 1990 года во всем мире резко выросло число людей до 50 лет, у которых диагностировали рак. Ученых беспокоит тот факт, что рост числа случаев рака не замедляется со временем. При этом одни лишь улучшения в технологиях скрининга не могут полностью объяснить эту тенденцию.

«Мы обнаружили, что риск заболеть раком растет от поколения к поколению. Например, люди, родившиеся в 1960 году, подвергались более высокому риску появления рака до того, как им исполнится 50 лет, чем люди, родившиеся в 1950 году. Мы прогнозируем, что этот уровень риска будет продолжать расти и в следующих поколениях», — говорит Сюдзи Огино, патолог и эпидемиолог из бостонской клиники Brigham and Women’s Hospital.

Чем объяснить эту опасную тенденцию? Возможно, дело в том, что за последние десятилетия жизнь людей сильно изменилась, особенно с появлением продуктов с высокой степенью переработки. Сейчас все указывает на то, что в росте случаев онкологии виновата некая комбинация диеты, образа жизни, веса, воздействия окружающей среды и микробиома самих людей.

«Среди 14 типов рака, которые мы изучали, восемь были связаны с пищеварительной системой. Пища, которую мы едим, питает микроорганизмы в нашем кишечнике. Диета напрямую влияет на состав микробиома, и в конечном итоге эти изменения могут повлиять на риск заболевания и его исходы», — объясняет эпидемиолог Томотака Угай из Гарвардской медицинской школы.

Другие факторы риска включают сладкие напитки, диабет 2 типа, ожирение, малоподвижный образ жизни и потребление алкоголя — все это существенно выросло с 50-х годов.

Ранее сообщалось, что служба здравоохранения Великобритании (NHS) проводит первое в мире испытание теста, целью которого является обнаружение более 50 видов рака еще до появления симптомов. Хотя рецензируемых результатов исследования пока нет, ученые считают, что у этого метода огромный потенциал.
rtraveler.ru
  • Вчера, 20:51
  • DTV
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