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В Раде предложили отпускать мужчин за границу под гарантийный взнос
Этой категории украинцев придется платить ежемесячно в государственный банк сумму в размере 13 тысяч гривен.
Украинских мужчин предлагают выпускать за границу под ежемесячный взнос на ВСУ. Соответсвующий проект закона №8029 зарегистрировали в Верховной Раде.
В частности, речь идет о гарантийном взносе в государственный банк суммы в 13 тыс. грн., передает korrespondent.net
Эти средства невозможно будет потратить за пределами Украины, из них на счета ВСУ ежемесячно будут переводить сумму, равную налогам с минимальной зарплаты – 2697,5 грн.
Украинец, который планирует выехать за границу, должен подписать письменное обязательство добровольно пополнять этот счет каждый месяц пребывания за рубежом.
- Сегодня, 21:31
- DTV
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