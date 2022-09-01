Законопроект, согласно которому вводится уголовная ответственность для украинцев за получение российского гражданства, разработан на Украине. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины.
"При участии специалистов ГПУ (Генеральной прокуратуры Украины), СБУ (Службы безопасности Украины), Минреинтеграции, правозащитников, народных депутатов подготовлен законопроект, вводящий уголовную ответственность за: приобретение гражданства и/или получение паспорта государства-агрессора (таковым Украина считает Россию - прим. ТАСС) государственными служащими или представителями органов местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены; пропаганду, публичные призывы, принуждение к этому; ограничение прав людей, не получивших гражданства или паспорта государства-агрессора", - говорится в сообщении телеграм-канала ведомства.
Утверждается, что получение паспорта РФ оправдано лишь в том случае, когда получивший его человек собирается через Россию и третьи страны вернуться на Украину, сообщает ТАСС.
Во вторник советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинцы, получившие российское гражданство, будут наказаны властями страны за государственную измену.
20 июля вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что получение украинцами российского гражданства независимо от обстоятельств должно рассматриваться как преступление. По ее словам, Киеву надо занять жесткую позицию и приравнять подобные действия к преступлению против государства. Уже 22 июля она заявила, что украинские власти работают над законопроектом об уголовной ответственности за получение российского гражданства. По словам замминистра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Анатолия Стельмаха, законопроект будет предусматривать различные меры наказания - от штрафа до 15 лет лишения свободы.
"Если рассматривать законопроект, который у нас на обработке, то там по некоторым статьям определена мера наказания... от штрафа до 15 лет лишения свободы", - сообщил Анатолий Стельмах.