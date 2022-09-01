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Украинцам хотят разрешить водить автомобиль с 16 лет

Украинцам хотят разрешить водить автомобиль с 16 лет

В парламенте Украины зарегистрирован законопроект, которым предлагается разрешить управление транспортными средствами категории B лиц, достигших 16-летнего возраста. Об этом в пятницу, 16 сентября, говорится на сайте Верховной Рады.

Уточняется, что управлять транспортным средством в 16 лет будет возможно только по письменному нотариально удостоверенному согласию родителей (усыновителей) или попечителей - если автомобили с автоматической коробкой передач (категории B), передает korrespondent.net.

Также в законе прописан механизм ответственности таких водителей.

"В случае причинения вреда другому лицу, несовершеннолетнее лицо несет ответственность за такой вред. А именно, отвечает за причиненный им ущерб самостоятельно на общих основаниях. В случае отсутствия у несовершеннолетнего лица имущества, достаточного для возмещения причиненного им ущерба, этот вред возмещается его родителями или попечителем, если они не докажут, что ущерб был причинен не по их вине", - говорится в законе.
  • Сегодня, 13:49
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