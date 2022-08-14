Напиток на основе чайного гриба, или, как его называют в мире, комбуча, обладает массой полезных свойств. Он помогает поддерживать вес, способствует нормализации работы ЖКТ и даже делает волосы шелковистыми, а кожу бархатной. Девушки во многих странах используют его как универсальное средство для поддержания красоты. Но есть у комбучи и противопоказания, какие именно — журналисты «Лента.ру» разбиралась с экспертами.
Люди старше 30 лет хорошо помнят, как их бабушки и мамы выращивали в банке на окне нечто похожее на медузу. Взрослые уверяли, что настой на основе чайного гриба невероятно полезен и его нужно непременно пить каждый день. Дети морщились и иногда решались отхлебнуть газированный напиток.
В конце 1990-х годов о чайном грибе практически забыли, отчасти из-за того, что на прилавках магазинов появилось много других напитков. Однако несколько лет назад популярность чайного гриба неожиданно взлетела на Западе, причем до таких высот, что производители комбучи в 2020 году заработали более двух миллиардов долларов. По данным исследования Zion Market Research, к 2028 году ожидается, что выручка достигнет почти 12,2 миллиарда долларов.
Что такое чайный гриб Первое упоминание чайного гриба датируется 220 годом до нашей эры. Во времена китайской династии Цинь настой из комбучи принимали как очищающий и наполняющий энергией напиток. Считается, что и название «комбуча», ставшее международным, пришло с Востока.
В Россию чайный гриб попал через Дальний Восток, а затем распространился по Европе и дальше.
Напиток из чайного гриба готовят из черного или зеленого чая с добавлением сахара. Он содержит витамины, аминокислоты и другие полезные для здоровья питательные вещества.
Процесс приготовления напитка на основе чайного гриба может варьироваться, но обычно включает в себя двойную ферментацию, при котором симбиотическую культуру бактерий и дрожжей в форме блинов помещают в подслащенную чайную смесь и оставляют для брожения при комнатной температуре на одну-три недели.
Полезные свойства чайного гриба Точный состав напитка на основе чайного гриба зависит от способа его приготовления: времени ферментации, количества сахара, рассказала диетолог и нутрициолог Кристина Плотникова.
"Чайный гриб содержит огромное количество органических кислот, ферменты, липиды, пробиотики, природные антибиотики, хлорофилл, глюкозу, фруктозу, сахарозу, витамины, гликозиды, минеральные вещества",- рассказала диетолог Кристина Плотникова.
Чайный гриб — настоящий кладезь микроэлементов и природный источник антиоксидантов, уточнила Плотникова. Этим и обоснованы его полезные свойства.
1. Защищает от рака
Чайный гриб, приготовленный на основе зеленого чая, содержит те же полезные вещества, что и обычный зеленый чай, например полифенолы, действующие как антиоксиданты.
Зеленый чай помогает уменьшить уровень холестерина и сахара в крови, что, в свою очередь, снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же у тех, кто регулярно пьет зеленый чай, сокращается риск заболеть раком простаты, толстой кишки или груди.
2. Помогает пищеварению
Живые бактерии и дрожжи в составе напитка приносят пользу пищеварительной системе. «Некоторые свойства чайного гриба аналогичны свойствам других натуральных ферментированных продуктов, полезных для здоровья, таких как йогурт, кефир, соленья и квашеная капуста», — отметила диетолог Максин Смит.
В напитке содержится гиалуроновая кислота, мукоитинсульфат, хондроитинсульфат, а благодаря ферментам он помогает быстро справляться с заболеваниями ЖКТ: запорами, диареей, колитами, энтеритами, дизентерией, добавила Плотникова.
Иногда напитком из чайного гриба заменяют квас в окрошке. А в Японии и Китае в комбуче маринуют куриные яйца.
3. Укрепляет мышечную и нервную системы
Чайный гриб содержит витамины группы В, которые помогают противостоять инфекциям, принимают активное участие в росте мышц и выработке энергии, нормализуют работу сердечно-сосудистой и нервной систем.
4. Улучшает состояние кожи и волос
Естественная кислота чайного гриба благоприятно сказывается на внешности. «Настой можно использовать в косметологических целях: добавлять в маски для омоложения кожи, использовать в качестве ополаскивателя после мытья волос, чтобы избавиться от перхоти», — рассказала собеседница.
В Китае и Индонезии настоем чайного гриба традиционно ополаскивают волосы, чтобы сделать их более крепкими и блестящими, а также протирают лицо для осветления кожи и избавления от пигментных пятен.
5. Способствует детоксикации
Чайный гриб содержит органические кислоты — уксусную, глюкуроновую и сахарную, а также антиоксиданты. Они обладают антимикробным действием и помогают печени выводить токсичные элементы из организма.
Ученые уверяют, что содержащиеся в напитках и продуктах антиоксиданты полезнее для здоровья, чем специальные пищевые добавки.
6. Помогает худеть
Эксперты отмечают, что чайный гриб — диетический продукт, который полезен для избавления от лишних килограммов. Употребление напитка каждый день способствует выводу из организма токсинов, снижению тяги к сладкому, нормализации обмена веществ. Однако надеяться только на чудодейственную силу напитка не стоит — важно при этом придерживаться правильного питания.
7. Спасает от депрессии
Богатый пробиотиками напиток на основе чайного гриба способствует улучшению психического здоровья и помогает в борьбе с депрессией. Противовоспалительный эффект напитка может облегчить отдельные симптомы психических расстройств, подчеркнула Плотникова.
Вред чайного гриба Кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский придерживается мнения, что клинические исследования до сих пор так и не доказали полезные свойства чайного гриба, который, по его словам, было бы правильнее называть чайным квасом.
Сокольский отметил, что изредка употребление комбучи домашнего приготовления может иметь отрицательные последствия. По его словам, если делать напиток, не соблюдая меры гигиены, то велик риск развития патогенных микроорганизмов.
Особо опасными могут стать плесневелые грибы. Они продуцируют афлатоксины — продукты обмена грибков рода Aspergillus, оказывающие токсическое действие на печень. Афлатоксины начинают разрушаться только при температуре 250-300°С
При излишнем увлечении напитком на основе чайного гриба из-за его повышенной кислотности может возникнуть метаболический ацидоз — одна из форм нарушений кислотно-щелочного равновесия организма, предупредил Сокольский. Это, в свою очередь, скажется на работе желудочно-кишечного-тракта, сердечно-сосудистой системы, а также центральной нервной системы.
К тому же в популярном напитке содержится небольшое количество алкоголя: от 0,5 до 3 процентов. Для сравнения, в среднем в крафтовом пиве чуть менее 6 процентов алкоголя.
В то время как чайный гриб помогает ухаживать за волосами и кожей, его употребление каждый день может навредить зубам. Из-за своей повышенной кислотности комбуча способна разрушать эмаль зубов.
Врач, специалист по женскому здоровью Шерил Сиго в одной из своих работ предупредила любителей комбучи, что не проводилось никаких клинических испытаний на людях, доказавших безопасность, а тем более эффективность напитка на основе чайного гриба. Также она рассказала, что среди любителей комбучи известны случаи отравления свинцом, когда ферментация чайного гриба проходила в керамических емкостях, покрытых свинцовой глазурью.
"Воздержаться от употребления комбучи стоит людям с повышенной кислотностью желудка, язвенной болезнью, нарушениями функции почек и печени, с пониженным давлением и подагрой"- поделилась диетолог Кристина Плотникова.
Из-за перечисленных отрицательных свойств чайного гриба его не рекомендуют употреблять людям со слабым иммунитетом, беременным и кормящим женщинам и маленьким детям.
Тем же, у кого нет противопоказаний, каждый день можно выпивать до 120 миллилитров напитка, и то, не очень кислого, отметил Сокольский.
«Важно понимать, что сам по себе этот напиток не панацея и он может быть полезен только как дополнение к здоровому питанию», — резюмировала Кристина Плотникова.
Как вырастить чайный гриб Чайный гриб нуждается в постоянном уходе. Чтобы напиток не принес вред, следует соблюдать меры гигиены, напомнил Сокольский. Для выращивания гриба в домашних условиях он посоветовал придерживаться простых правил.
Перед помещением в банку гриб нужно промыть холодной водой.
Горлышко банки следует накрыть марлей или другой пропускающей воздух тканью. Так не нарушится процесс ферментации, а содержимое банки защищено от пыли и спор плесневых грибов.
Максимум через неделю слегка газированная жидкость будет готова к употреблению. Ее нужно слить, банку и медузомицет тщательно промыть. Процесс изготовления напитка можно начинать заново.
Сокольский настоятельно рекомендовал не использовать старую заварку для приготовления очередной порции напитка, а готовить каждый раз новую. По его словам, чайный гриб позволяет экспериментировать и с крепостью заварки, и с количеством сахара для получения напитков разного вкуса.
На вкус и состав напитка влияет состав компонентов питательной среды и условия выращивания гриба. Идеальной температурой для развития медузомицета считается 28-31 градус по Цельсию. Если температура ниже, то органических кислот вырабатывается меньше, а если выше — то слишком много.
Если напитком из чайного гриба все уже пресытились, можно на время прекратить его изготовление, а затем вновь возобновить. Для этого следует высушить медузомицет при комнатной температуре, накрыв марлей.
При регулярном переворачивании с одной стороны на другую субстанция высохнет за две недели. После этого ее заворачивают в сухую бумагу и хранят до двух лет. Для «активизации» высушенного чайного гриба достаточно положить его в свежий чай с сахаром. При правильном уходе чайный гриб может жить и расти бесконечно долго на радость хозяевам.