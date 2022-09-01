В Одессе стартуют консультации с общественностью в формате интернет-конференции, предусмотренные Уставом города, по итогам которой будут сформулированы основные позиции для голосования.
Мэр Одессы Геннадий Труханов предложил создать парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого", куда можно будет переместить часть архитектурных памятников Одессы. Об этом в воскресенье, 18 сентября, он написал на своей странице в Facebook.
"Уверен, что в Одессе должен быть создан единый парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого". Куда должна быть перемещена часть архитектурных памятников Одессы", - написал он.
При этом, он написал, что против того, чтобы "подходить к своей истории выборочно", поскольку "переписывание и забвение своего прошлого впоследствии приводят к роковым ошибкам в будущем". Он сказал, что историю следует "не переписывать, а переосмысливать" и "наш долг - помочь будущим поколениям украинцев сформировать отношение к страницам прошлого нашей страны".
Мэр Одессы также отметил, что сейчас стартуют консультации с общественностью в формате интернет-конференции, по итогам которой будут сформулированы основные позиции для голосования.
"Убедительно призываю всех одесситов, включая сторонников сноса памятника, воспользоваться демократической процедурой", - подчеркнул он.
Напомним, в ноябре 2020 года одесские активисты требовали демонтировать памятник российской императрице Екатерине II. Протестующие жгли файеры и включили громкую музыку. Сам памятник они обклеили листками с надписью "подлежит демонтажу". Полиция сочла это нарушением правил благоустройства и составила на митингующих админпротокол, а памятник остался на месте. korrespondent.net