Dnestr.TV

 
0

Мэр Одессы рассказал, куда необходимо деть памятник Екатерине

Мэр Одессы рассказал, куда необходимо деть памятник Екатерине

В Одессе стартуют консультации с общественностью в формате интернет-конференции, предусмотренные Уставом города, по итогам которой будут сформулированы основные позиции для голосования.

Мэр Одессы Геннадий Труханов предложил создать парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого", куда можно будет переместить часть архитектурных памятников Одессы. Об этом в воскресенье, 18 сентября, он написал на своей странице в Facebook.

"Уверен, что в Одессе должен быть создан единый парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого". Куда должна быть перемещена часть архитектурных памятников Одессы", - написал он.

При этом, он написал, что против того, чтобы "подходить к своей истории выборочно", поскольку "переписывание и забвение своего прошлого впоследствии приводят к роковым ошибкам в будущем". Он сказал, что историю следует "не переписывать, а переосмысливать" и "наш долг - помочь будущим поколениям украинцев сформировать отношение к страницам прошлого нашей страны".

Мэр Одессы также отметил, что сейчас стартуют консультации с общественностью в формате интернет-конференции, по итогам которой будут сформулированы основные позиции для голосования.

"Убедительно призываю всех одесситов, включая сторонников сноса памятника, воспользоваться демократической процедурой", - подчеркнул он.

Напомним, в ноябре 2020 года одесские активисты требовали демонтировать памятник российской императрице Екатерине II. Протестующие жгли файеры и включили громкую музыку. Сам памятник они обклеили листками с надписью "подлежит демонтажу". Полиция сочла это нарушением правил благоустройства и составила на митингующих админпротокол, а памятник остался на месте.
korrespondent.net
  • Сегодня, 10:15
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Чем может быть опасен баклажан

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Чем может быть опасен баклажан
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна