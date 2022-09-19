Церемония открытия многонациональных учений "Scutul de foc - 2022" прошла на Военной учебной базе Национальной армии в Бульбоаке (район Анений-Ной). В открытии участвовали военнослужащие Национальной армии, представители силовых структур Республики Молдова, военные из Румынии и США, передает МОЛДПРЕС.
Как сообщили в Минобороны Молдовы, в начале мероприятия заместитель начальника Главного штаба Национальной армии полковник Серджиу Чиримпей подчеркнул важность учений для обеспечения эффективной подготовки личного состава. Он отметил, что такие учения являются хорошей возможностью для военных тренироваться вместе и для повышения оперативных возможностей.
По сценарию бойцы будут вести огонь из разных видов оружия, в том числе из артиллерийских систем, и будут задействованы в выполнении миссий.
Цель учений — совершенствование навыков участвующих подразделений и повышение уровня оперативной совместимости армий стран-партнеров в многонациональных рамках, характерных для миротворческих миссий.
Эти учения — часть плана подготовки Национальной армии на 2022 год. Они проводятся ежегодно начиная с 2015 года.