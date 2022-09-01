Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Россия стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине. Такое мнение он высказал в понедельник в интервью американской телекомпании PBS.
На вопрос о том, как скоро, по его мнению, закончится конфликт на Украине, турецкий лидер заявил, что "в первую очередь очень важна позиция России". "В Узбекистане я встретился с президентом [России Владимиром] Путиным, и мы провели с ним очень обстоятельные переговоры", - отметил Эрдоган. По его утверждению, российский лидер "демонстрировал, что стремится завершить это как можно скорее", сообщает ТАСС.
По мнению Эрдогана, "сейчас дела идут достаточно проблематично". "Я думаю, что будет сделан значительный шаг вперед", - заявил президент Турции. При этом он подчеркнул, что "стремится к тому, чтобы эта битва завершилась миром".
В минувшую пятницу президенты России и Турции провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Глава российского государства по итогам встречи отметил, что Эрдоган не предлагал ему организовать переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским, а также подчеркнул, что президент Турции вносит существенный вклад в нормализацию обстановки, в том числе, по решению продовольственного вопроса.