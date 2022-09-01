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В Молдове не нашлось фермеров, желающих продавать правительству пшеницу для госрезерва

В Молдове не нашлось фермеров, желающих продавать правительству пшеницу для госрезерва

В Молдове не состоялся открытый тендер по закупке продовольственной пшеницы местного производства урожая 2022 года, проводимый с 18 августа по 12 сентября Агентством материальных резервов. Для участия в тендере не было подано ни одной заявки, передает agroexpert.md.

Агентство материальных резервов Молдовы планировало пополнить госрезерв продовольственной пшеницы на 41,7 тыс. тонн. Общий бюджет закупки составлял 201,6 млн леев, а предлагаемая цена – 5,2 лея/кг, что оказалось выше предполагаемой (4,83 лея/кг).

Пшеницу планировалось закупить восьмью лотами, в зависимости от объема и места складирования – от 2 тыс. до 6,9 тыс. тонн с бюджетом от 9,6 млн до 33,6 млн леев за каждый лот. А поставка приобретенной пшеницы в госрезерв должна была быть обеспечена до конца 2022 года. Однако желающих продать свой урожай государству не нашлось.

В Агентстве материальных резервов Агроэксперту заявили, что пока не решили, что будут делать дальше – объявят повторный тендер или откажутся от этой идеи.

Ситуация сложилась крайне неприятная для обеих сторон. Государство, располагая достаточными объемами пшеницы в госрезерве (предположительно запасы продовольственной пшеницы должны были быть доведены до 100 тыс. тонн) в условиях энергетического кризиса, а также дальнейшего роста тарифов и цен могло бы перманентно проводить товарные интервенции на рынке зерна, сдерживая рост цен на хлеб.

В свою очередь производители, которым в ходе тендера предлагалась достаточно выгодная закупочная цена, сейчас оказались в ситуации с нисходящей конъюнктурой рынка. Пшеница дешевеет. Впрочем, по информации сельхозпроизводители и трейдеры, имеющие мощности для хранения, решили попридержать пшеницу несколько месяцев в ожидании новогодних цен и повышений.

С одной стороны, позиция достаточно логичная: учитывая, что с удобрениями сейчас не важно, при посевной озимой пшеницы засеяно наверняка будет меньше, чем обычно, и логично, чтобы те, у кого есть такая возможность, попридержали свои запасы.

С другой стороны, будет расти цена на продовольственную пшеницу или нет, зависит от конъюнктуры региона и геополитического фактора.

Источники не исключают, что в нынешнем провале объявленного государством тендера по закупке продовольственной пшеницы местного производства урожая 2022 года свою роль сыграли не только конъюнктурные, но и политические факторы.

Правительство, действуя слишком самонадеянно, рассорилось не только с фермерами, которые 20 сентября опять собираются выйти на протест, но и с трейдерами, которым, по нашей информации, Налоговая служба отказывается вернуть НДС в десятки миллионов леев.

“Если бы я был министром сельского хозяйства или госсекретарем MAIA, я бы всеми средствами попытался бы убедить хотя бы одного или двух сельхозпроизводителей или трейдеров, чтобы они продали в госрезерв хотя бы 5 тыс. тонн продовольственной пшеницы", - заявил в беседе с корреспондентом Agroexpert "источник" из числа операторов зернового рынка.

Для чего? Чтобы показать, что ситуация под контролем, госрезерв обновляется. И в дальнейшем процесс его пополнения приобрел бы позитивную инерцию.

А сейчас властям сложно будет убедить общественность в том, что обструкция тендера – это не согласованная протестная позиция операторов зернового рынка. Причем, и аграриев, и трейдеров.
  • Сегодня, 09:16
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