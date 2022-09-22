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"Россия сделала меня дипломатом". Москва одобрила нового посла США

"Россия сделала меня дипломатом". Москва одобрила нового посла США

Россия оказалась не против назначения Линн Трейси послом США в России. Министерство иностранных дел одобрило ее кандидатуру на этот пост, сообщил замглавы ведомства Сергей Рябков. Таким образом, американскую дипмиссию в российской столице впервые возглавит женщина. Сейчас Линн Трейси занимает должность посла в Армении, пишет kommersant.ru

Россия дала агреман (в переводе с французского — "согласие") на назначение Линн Трейси, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков , сообщают РИА Новости

Она не понаслышке знает о России: изучала советологию в Университете Джорджии, с 1987-го по 1990-й работала в американском посольстве в Москве. "Этот опыт повлиял на мой выбор профессии. Россия сделала меня дипломатом", — говорила Трейси.

Что изменится в отношениях Москвы и Вашингтона с приходом нового главы американского посольства? Руководитель Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Сергей Кислицын уверен, что они не сдвинутся с мертвой точки, пока стороны не начнут взаимодействовать на уровне МИДов или государственных лидеров:

Чем известна Линн Трейси

«Последние годы посольство США не очень контактирует с российским обществом. До Крыма оно активно участвовало в культурной жизни, общалось с экспертами, постоянно проходили различные приемы в резиденции американского посла, и это было нормой общения. Точно так же вели себя и дипломаты России в Вашингтоне. Сейчас американское посольство превратилось в осажденную крепость и несильно участвует в каких-то мероприятиях, в общении с российским обществом.

Послы все-таки обязаны транслировать позиции своих сторон. Они вряд ли могут быть какими-то инициативными миротворцами в подобных условиях. Госпожа Трейси наверняка много кого здесь знает, у нее есть хорошие неформальные связи среди профессионального сообщества. Это нормально, когда люди долго работают.

Мы, вообще, привыкли думать, что американцы про нас ничего не знают, соответственно, когда у них есть какой-то опыт работы в России, у нас появляется надежда, что мы куда-то продвинемся.

Если бы тут даже работал Джордж Кеннан, условный гений американской внешней политики, он бы не смог сдвинуть ситуацию в положительную сторону. Опять же опыт наиболее тяжелых моментов периода холодной войны нам говорит об этом. Развитие двусторонних отношений — все-таки это уровень Кремля и Белого дома, как минимум министерств, но не посольств».

Линн Трейси находится на дипломатической службе в Госдепартаменте с 1994 года. До этого она получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза и диплом юриста. Первые десять лет карьеры Трейси связаны с работой в странах Центральной и Южной Азии — она занимала разные должности в посольствах США в Туркменистане, Казахстане, Киргизии, Пакистане и Афганистане.

С учетом опыта нового американского посла шансы улучшить отношения Москвы и Вашингтона все же имеются, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев: «Даже в нынешних, очень тяжелых условиях новый посол может постараться добиться возобновления оказания консульских услуг в России, потому что выдача виз сейчас фактически заморожена. Если будут хоть какие-то подвижки — это уже шаг вперед.

Сейчас пока рано говорить о возобновлении хоть какого-то сотрудничества в том виде, в котором оно было раньше, но есть такие темы, как стратегическая стабильность и возобновление переговоров по СНВ. Здесь роль послов достаточно высока, и нашего в Вашингтоне, и американского в Москве. По крайней мере, сбрасывать их со счетов нельзя. Поэтому в тех областях, где у нас остаются точки соприкосновения, пусть их и мало, конечно, новый посол может себя проявить» - рассказал Руководитель Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Сергей Кислицын

Линн Трейси — обладательница редкой для дипломата награды «За проявленный героизм». С 2006-го по 2008-й она возглавляла американское консульство в пакистанском городе Пешавар. Во время службы на нее совершили покушение, но женщина успела сбежать из машины, по которой вели обстрел. После этого случая она проработала в должности еще год несмотря на угрозы.
  • Сегодня, 08:34
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