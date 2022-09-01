Голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав РФ в качестве субъектов начнется 23 сентября в Донецке и Луганске, а также в Херсоне и Запорожье. Во всех четырех регионах оно будет проходить по 27 сентября включительно.
Вопрос о немедленном проведении референдума подняли в начале недели Общественные палаты ДНР и ЛНР. В понедельник они обратились с этим требованием к главам республик. Во вторник были назначены даты, парламенты единогласно приняли законы о референдумах, а центризбиркомы утвердили порядок проведения голосования, сообщает ТАСС
Во вторник к требованию организовать подобное голосование присоединились жители Запорожской и Херсонской областей. В Запорожье от главы военно-гражданской администрации (ВГА) этого потребовал съезд жителей региона, а на Херсонщине с таким обращением выступил Общественный совет. В тот же день глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий и глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо подписали соответствующие указы.
В среду утром в телеобращении президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей об их будущем, которое они примут на референдумах.
Голосование на участках - один день
Одним из наиболее обсуждаемых в канун референдумов был вопрос о формате волеизъявления. С учетом коротких сроков и отсутствия технической оснащенности было решено отказаться от электронного голосования и использовать традиционную форму с бумажными бюллетенями. В целях обеспечения безопасности голосование на избирательных участках будет проведено в течение только одного дня - 27 сентября. В остальные дни будет организован адресный обход жителей либо голосование "на придомовых территориях".
Жителям ДНР и ЛНР предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они "вхождение республики в состав России на правах субъекта РФ".
В Запорожской и Херсонской областях вопрос в бюллетене будет звучать следующим образом: "Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?"
При этом в ДНР и ЛНР, где с 2020 года государственным языком является только русский, бюллетени отпечатаны на русском, в Запорожской и Херсонской областях вопрос сформулирован на украинском и русском.
Избирательные участки в регионах и в России
Спасаясь от украинских обстрелов, значительное число жителей Донбасса, Запорожья и Херсонской области были вынуждены покинуть свои дома. Для них будут открыты избирательные участки за пределами регионов, в том числе в России. Так, для жителей ДНР будут работать 450 участков на территории республики и более 200 в РФ. ЦИК ЛНР кроме 461 участка в республике откроет 201 участок в РФ.
В Запорожской области сообщили о формировании 394 избирательных участков на территории области и 102 за ее пределами - в РФ, ЛНР, ДНР и Херсонской области. Жители Херсонской области помимо своего региона, где создали восемь территориальных и 198 участковых избирательных комиссий, смогут проголосовать в Крыму, Москве и ряде других российских городов.
В ЦИК Херсона рассчитывают на то, что в голосовании примут участие около 750 тыс. избирателей. В Запорожской области в списки включены 500 тыс. человек. На 1,5 млн избирателей напечатаны бюллетени в ДНР - по количеству лиц, которые могут прийти на референдум.
Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко подчеркнула, что открепительные талоны тем, кто придет голосовать не по месту регистрации, не потребуются. Эти люди, по ее словам, будут внесены в дополнительные списки и впоследствии включены в реестр избирателей.
Как сообщили в ЛНР, ДНР и в Херсонской области, проголосовать можно будет по любому документу, удостоверяющему личность, который выдан уполномоченным органом, в том числе по украинскому паспорту с отметкой о прописке в республике. Жители Херсонской области также в случае потери документов смогут принять участие в референдуме, если у них есть ксерокопия паспорта и они включены в списки для голосования.
Организаторы референдума ждут наблюдателей
Во всех четырех регионах заявили о заинтересованности в максимально прозрачном и легитимном проведении референдумов и открытости для контроля международных наблюдателей.
Кравченко сообщила в среду, что в ЦИК ЛНР поступают заявки от иностранных наблюдателей, "они рассматриваются". В ЦИК ДНР также сообщили, что ожидают иностранных наблюдателей, но их список будет обнародован после начала голосования.
Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова заявила, что разосланы приглашения "большому пулу стран".
По данным ЦИК РФ, в наблюдении за референдумами примут участие четыре члена Центризбиркома, а также более 100 представителей избирательных комиссий субъектов РФ. В Госдуме сообщили, что депутаты всех фракций также получат приглашения для участия в наблюдении за голосованием.
В российской Общественной палате (ОП) с пятницы начнет работу Общественный ситуационный центр по наблюдению за референдумом на освобожденных территориях. В ОП отметили, что помогут в организации референдумов, а также будут координировать наблюдателей, что должно повысить открытость и прозрачность голосования, позволит пресечь распространение украинских фейков.
Безопасность усилена
В связи с угрозой активизации украинских обстрелов и диверсий в дни проведения референдумов власти ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей приняты меры повышенной безопасности. В Запорожье, как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, "по сути, введен режим контртеррористической операции в виде учений" с участием тяжелой техники, планируется также усилить группировку ПВО. Въезды в города области на время референдума будут взяты под контроль, а группы, осуществляющие подомовой обход, будут сопровождать сотрудники полиции. Накануне голосования, как сообщил Балицкий, кинологические подразделения проверили все участки и провели разминирование.
Полиция и Росгвардия возьмут под охрану участки в Херсонской области.
В ЛНР наряду с полицией намерены задействовать силы оборонного ведомства республики. В ДНР заявили, что обеспечивать безопасность на избирательных участках сотрудникам правоохранительных органов и Народной милиции помогут российские военные.
Надежда на безопасность и развитие
Жители Донбасса надеются, что вхождение в состав России принесет им безопасность, стабильность и развитие, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Как подчеркнул в свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник, в республике ждали этого референдума с 2014 года. "Это была наша общая мечта и наше общее будущее", - сказал он. По словам Балицкого, для жителей Запорожской области референдум - лишь техническая формальность, поскольку они уже ощущают себя частью России.
Согласно данным телефонного опроса, проведенного Институтом социального маркетинга 19 сентября среди 4 тыс. человек, в составе России хотят видеть свой регион 80% респондентов в Запорожской и Херсонской областях, 90% - в ЛНР, 91% - в ДНР.