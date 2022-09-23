Dnestr.TV

 
0

В первый день референдумов самая высокая явка зафиксирована в ДНР — 24%

В первый день референдумов самая высокая явка зафиксирована в ДНР — 24%

В первый день референдумов о присоединении к РФ на контролируемых российскими военными территориях Херсонской и Запорожской областей Украины, а также в Донбассе медианная явка составила 21,25%, пишет kommersant.ru

Как сообщает «РИА Новости», в Запорожской области на голосование пришли 20,52% избирателей, в Херсонской области — 15,31%, в ЛНР — 21,97%, в ДНР — 23,64%. Референдумы будут проводиться до 27 сентября.

Пророссийские администрации на всех упомянутых территориях заявили об отсутствии жалоб на ход голосования, так же как и об отсутствии нарушений. В некоторых городах, в частности Алчевске и Северодонецке, из-за угрозы обстрелов голосование было завершено досрочно.

«Группа семи», в которую входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада, осудила проводимые на неподконтрольных украинскому правительству территориях референдумы. В заявлении «семерки» организованные пророссийскими властями голосования названы фиктивными и не имеющими юридической силы.
  • Вчера, 22:42
  • DTV
  • Просмотров: 26
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Чем может быть опасен баклажан
  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Чем может быть опасен баклажан
  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна