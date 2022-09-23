В первый день референдумов о присоединении к РФ на контролируемых российскими военными территориях Херсонской и Запорожской областей Украины, а также в Донбассе медианная явка составила 21,25%, пишет kommersant.ru
Как сообщает «РИА Новости», в Запорожской области на голосование пришли 20,52% избирателей, в Херсонской области — 15,31%, в ЛНР — 21,97%, в ДНР — 23,64%. Референдумы будут проводиться до 27 сентября.
Пророссийские администрации на всех упомянутых территориях заявили об отсутствии жалоб на ход голосования, так же как и об отсутствии нарушений. В некоторых городах, в частности Алчевске и Северодонецке, из-за угрозы обстрелов голосование было завершено досрочно.
«Группа семи», в которую входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада, осудила проводимые на неподконтрольных украинскому правительству территориях референдумы. В заявлении «семерки» организованные пророссийскими властями голосования названы фиктивными и не имеющими юридической силы.