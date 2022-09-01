Минобороны Молдовы 24 сентября предупредило граждан, что в ближайшие дни они могут увидеть на дорогах страны автомобили, Национальной армии. Ведомство призвало не паниковать. Военные и техника возвращаются на места постоянной дислокации после учений «Огненный щит — 2022» на полигоне в Бульбоаке, пояснили в министерстве.
«Сообщаем гражданам, что в связи с завершением учений „Огненный щит 2022“ военная техника возвратится из учебных центров в места постоянной дислокации. Просим граждан не паниковать, если в ближайшие нескольких дней они увидят на дорогах страны автомобили, принадлежащие Национальной армии, и не распространять фотографии в интернете, чтобы предотвратить появление ложных новостей», — говорится в сообщении ведомства.
В минобороны напомнили, что учения «Огненный щит — 2022» проходили с 12 по 23 сентября. Вместе с военными Национальной армии в них принимали участие их коллеги из Румынии и США.
В министерстве подчеркнули, что «Огненный щит» — часть плана подготовки Национальной армии на 2022 год. Учения проводят ежегодно с 2015 года. newsmaker.md