Dnestr.TV

 
0

Минобороны Молдовы призвало граждан не паниковать. Военные возвращаются в места дислокации после учений в Бульбоаке.

Минобороны Молдовы призвало граждан не паниковать. Военные возвращаются в места дислокации после учений в Бульбоаке.

Минобороны Молдовы 24 сентября предупредило граждан, что в ближайшие дни они могут увидеть на дорогах страны автомобили, Национальной армии. Ведомство призвало не паниковать. Военные и техника возвращаются на места постоянной дислокации после учений «Огненный щит — 2022» на полигоне в Бульбоаке, пояснили в министерстве.

«Сообщаем гражданам, что в связи с завершением учений „Огненный щит 2022“ военная техника возвратится из учебных центров в места постоянной дислокации. Просим граждан не паниковать, если в ближайшие нескольких дней они увидят на дорогах страны автомобили, принадлежащие Национальной армии, и не распространять фотографии в интернете, чтобы предотвратить появление ложных новостей», — говорится в сообщении ведомства.

В минобороны напомнили, что учения «Огненный щит — 2022» проходили с 12 по 23 сентября. Вместе с военными Национальной армии в них принимали участие их коллеги из Румынии и США.

В министерстве подчеркнули, что «Огненный щит» — часть плана подготовки Национальной армии на 2022 год. Учения проводят ежегодно с 2015 года.
newsmaker.md
  • Сегодня, 13:19
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Чем может быть опасен баклажан
  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Чем может быть опасен баклажан
  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна