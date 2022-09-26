Майя Санду о решениях на Высшем совете безопасности Молдовы: "Ужесточить наказания за предательство родины, лишать гражданства за поддержку России и все воры, кто требует моей отставки". Так же она заявила, что существует риск мобилизации граждан с востока Республики Молдова, пишет Комсомольская правда
Журналисты издания подвели свой вывод по итогам брифинга: "Судя, по посылам, непонятно, почему брифинг был отложен аж на понедельник. Возможно потому, что президент Санду озвучила далеко не всё, что на самом деле обсуждалось на Совбезе, и до понедельника думали, что же сказать, чтобы сказать, как можно меньше", - пишет KP.MD
Санду: Молдаване, воюющие за Россию, могут лишиться гражданства
Власти анализируют возможность лишения гражданства молдавских граждан, имеющих также российское гражданство, которые вступят на сторону России в войне против Украины.
Решение было принято на заседании Высшего совета безопасности (ВСБ) в субботу, 24 сентября, и озвучено на сегодняшней пресс-конференции президентом Майей Санду, сообщает tv8.md
"Есть риск мобилизации граждан РМ из восточных районов. Для предотвращения этого мы анализируем возможность лишения гражданства тех, кто будет воевать на стороне агрессора, ужесточение наказаний за это", - заявила Майя Санду.
Глава государства также сообщила, что было принято решение инициировать консультации, чтобы исключить возможность привлечения граждан Молдовы, проживающих в России, к мобилизационным мероприятиям и реализации мер по поддержке граждан, которые хотят вернуться домой.
В Молдове могут ужесточить наказание за оправдание и пропаганду войны в Украине и призывы России дойти до Молдовы. Об этой рекомендации Совбеза рассказала Майя Санду 26 сентября. Президент, комментируя протесты, организованные беглым депутатом Иланом Шором, заявила, что ее отставки требуют «воры», которые противятся реформе юстиции, пишет newsmaker.md
Комментируя протесты последней недели у зданий парламента и аппарата президента, Санду отметила, что государство будет соблюдать право граждан на протест, но не допустит провокаций.
«Правоохранительные органы должны в кратчайшие сроки определить источники незаконного финансирования тех, кто платит за участие в протесте. И строго наказывать любые попытки агрессии, провокации или дестабилизации», — сказала Санду.
Санду считает, что ее «отставки требуют воры и крупные коррупционеры», которые не хотят, чтобы в стране проводили реформу юстиции. Иначе тогда им придется вернуть стране деньги, которые они украли у граждан.
Она отметила и попытку «некоторых преступников стать геополитическими игроками и манипулировать привилегированными отношениями с Россией».
«Группы, поддерживаемые преступниками и другие внешние игроки, усилили пропаганду войны и фейки о войне в соцсетях. Я рекомендовала применять более жесткое наказание к тем, кто оправдывает и пропагандирует войну и зовет „агрессоров“ в Молдову», — сказала президент.
«Поэтому необходимы более жесткие санкции за госизмену и пропаганду сепаратизма. (…) Все, кто своими действиями попытается дестабилизировать ситуацию в стране, кто будет призывать к ненависти, к войне, сеять межэтническую рознь, ответит перед законом», — сказала Санду.
Президент упрекнула судей, которые уже несколько лет затягивают судебный процесс по делу Илана Шора.
Напомним, 25 сентября у зданий парламента и аппарата президента прошел протест сторонников Илана Шора. По подсчетам полиции, в нем приняли участие около шести тысяч человек, организаторы заявляли о 40 тыс. участников.
Додон: Санду проще назвать манифестантов ворами и лентяями, чем обеспечить их дешёвым газом
Пятый президент Молдовы Игорь Додон считает, что после брифинга Майи Санду, недавно вернувшейся в страну после консультаций с западными кураторами, можно сделать вывод, что она может управлять страной, только установив диктатуру.
Как полагает Игорь Додон, гражданам следует забыть об экономике, тепле, развитии и «хороших временах», передает aif.md
«Майе Санду легче напугать людей войной и установить диктаторский режим, чем эффективно управлять страной и создать подлинное правовое государство. Проще назвать граждан, которые хотят досрочных выборов, ворами и лентяями (а по последним опросам, выборов хотят более 65% людей), чем обеспечить население дешёвым газом, достойными зарплатами и пенсиями», – отметил он на своей странице в соцсети.
Игорь Додон говорит, что «лицемерно со стороны Майи Санду кричать о реформах и борьбе с коррупцией и в то же время собирать вокруг себя всевозможных воров и коррупционеров из правительств Филата и Лянкэ, причастных к краже миллиарда, использовать их в своих собственных целях и против политических противников. Вывод в том, что власть ПДС сегодня использует ситуацию в регионе, чтобы не отвечать перед людьми за социально-экономические катастрофы, в которых оказалась наша страна за последний год».
«Но такой подход долго не протянет. Цены растут, тарифы растут, приближаются холода, а люди беднеют и всё больше напуганы этими «хорошими временами». Молдаване уже всё поняли об этой власти и больше не хотят терпеть 2-3 года стерильных объяснений или угроз и обвинений со стороны агрессивных и некомпетентных руководителей страны.
Никто не хочет терпеть до всеобщих выборов 2024-2025 годов, потому что к тому времени при такой власти от холода, болезней и нищеты могут умереть десятки тысяч людей. Народ хочет досрочных выборов и имеет полное право этого требовать, потому что власть в государстве принадлежит народу», – считает он.
В руководстве страны данные заявления пока не прокомментировали.
Санду призвала правительство проверить готовность на случай ядерной угрозы
Президент отметила, что на данный момент риск ядерной атаки оценивается как маловероятный, но не невозможный. В связи с этим она попросила правительство проверить степень подготовки страны к такому сценарию, сообщает unimedia.info
«В настоящее время риск применения ядерного оружия оценивается как маловероятный, но не невозможный.
В связи с этим правительству рекомендовано проверить степень готовности учреждений и населения к возможным последствиям и возобновить информационную кампанию о мерах защиты в случае ядерной угрозы. Прошу граждан обратить внимание на объявления Генерального инспектората пр чрезвычайным ситуациям", - сказала Санду.
На брифинге для прессы 26 сентября Майю Санду попросили прокомментировать информацию о миллионах на счетах, которые принадлежат министру инфраструктуры Андрею Спыну и которые, как утверждается, не были задекларированы, пишет point.md
"Господин министр заработал деньги законно, работая в частном секторе", - ответила Майя Санду.
Напомним, что Илан Шор обвинил вице-премьера Андрея Спыну в наличии у него офшорных счетов. Шор утверждает, что на четырех счетах Спыну, открытых на его имя и имена его компаний, хранится более чем $40 млн (€6,5 млн и $36,8 млн). К своему посту Шор прикрепил документ с некой банковской выпиской, где указаны эти счета.
В ответ Андрей Спыну заявил, что это ложь и призвал Шора "возвращаться домой".
Санду: Нет уверенности, что "Газпром" выполнит контракт
С 1 октября цена покупки голубого топлива, согласно новой формуле, должна быть ниже, пишет bani.md
Однако, с учетом неясной ситуации, государственные органы готовятся действовать по ранее озвученным сценариям. Президент заверила, что граждане получат поддержку правительства, как и прошлой зимой.
По словам Санду, у Молдовы есть определенные резервы на октябрь месяц.
"Мы реализуем существующие планы. Переговоры с «Газпромом» проходят каждый месяц. «Газпром» обязан соблюдать свои договорные обязательства», - сказала Санду.
Отметим, что власти заявляют, что компенсируют населению счета за газ, снабдят дровами тех, кто использует это топливо, и переведут теплоэнергетическую систему Кишинева на мазут.
Молдавия запасается мазутом на зиму: из Румынии прибыла первая партия, пишет eadaily.com:
В Молдавию прибыли первые цистерны с мазутом из Румынии. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщило правительство, отметив, что это пополнение госрезерва на зимний период, а в ближайшее время также железной дорогой доставят и другие партии топлива.
«Мы готовимся к зиме. Началась доставка мазута. Сегодня прибыли первые цистерны для пополнения государственного резерва. Я благодарю Министерство внутренних дел, Железную дорогу Молдавии, Termoelectrica и Агентство материального резерва МВД за работу», — написал вице-премьер Андрей Спыну.
Напомним, что ранее премьер-министр Наталья Гаврилица рассказала, что Молдавия ведет переговоры о поставках газа, мазута и дров с Румынией и другими странами, учитывая неопределенность с «Газпромом». Дело в том, что молдавская сторона не выполняет контрактные обязательства по своевременной оплате уже полученных объемов и аудита исторических долгов. Это является основанием для прекращения или снижения поставок российского газа в регион.