Власти Германии предполагают, что три трубы балтийского газопровода "Северный поток" и "Северный поток — 2 " навсегда останутся непригодными для использования после инцидентов в море, сообщает Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники в правительстве.
По информации издания, если газопроводы не отремонтируют в ближайшее время, то из-за разгерметизации внутрь попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию
"Утечки огромны, и скорость падения давления в трубах соответственно высока. Также существует значительное расстояние между тремя местами, где произошли утечки. Из-за их размера в трубы может попасть чрезвычайно большое количество соленой воды", — поделились журналисты.
Как пишет Tagesspiegel, кризисная группа немецкого МИД обсуждает инцидент с другими министерствами.
"Усиливается контроль над суверенными водами Германии со стороны федеральной полиции, при этом их корабли более внимательно следят за соответствующими маршрутами критически важной инфраструктуры. Кроме того, федеральные земли должны усилить защиту прибрежных районов Северного и Балтийского морей", — пояснили в издании.
В понедельник на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) в водах Дании рядом с островом Борнхольм, а следом и на обеих нитках "Северного потока" произошли ЧП, сопровождавшиеся, по неизвестным причинам, падением давления.
По информации властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2". Германия и Дания не исключили, что это случилось из-за диверсии. По данным шведских сейсмологов, в районе мест ЧП в понедельник были зафиксированы мощные подводные взрывы.
В Nord Stream AG заявили, что падение давления на трех нитках "Северного потока" позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями. Оператор затруднился назвать сроки возобновления работы трубопровода.
Минэнерго Австрии считает, что Европа не получит газ по "Северному потоку"
Европа не получит зимой газ по "Северному потоку" в результате совершенной диверсии, этот сценарий "очень вероятен", заявила журналистам в среду министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер.
"Это, очевидно, диверсионный акт, который означает для нас прежде всего, что по "Северному потоку", очень вероятно, этой зимой, как и в прошлые недели, не будет поступать газ. Для нас - это для Европы", - заявила министр, добавив, что, кроме этого, речь идет об "экологической катастрофе". Ученый рассказал о последствиях утечек на "Северных потоках"
Утечка газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" грозит смещением экологического баланса, гибелью планктона и рыбы на значительной акватории, прилегающей к местам взрывов, объяснил РИА Новости в среду сотрудник Института океанологии РАН кандидат биологических наук Филипп Сапожников.
Сапожников пояснил, что газ в виде крупных пузырей рассеивается за счет их столкновения друг с другом, а при подъеме на поверхность происходит диффузия газа в толщу воды, в итоге "высококонцентрированный вброс природного и технического газов отравляет природную среду в районе аварии".
"Диффузия в морскую воду природного газа на значительной части акватории приведет к массовому развитию бактерий, способных его физиологически использовать. Это приведет к общему массированному смещению экологического баланса. Возможна гибель планктонных организмов и рыбы на значительной прилегающей территории - там, где изменится баланс газового насыщения водной среды", - пояснил ученый.
Как пояснили РИА Новости в ВАРПЭ (Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров), в водах Северного моря обитают такие виды рыб, как атлантическая и балтийская сельдь, треска, палтус, мелкочастиковые, корюшка и морской угорь.
В МИД потребовали ответить, причастны ли США к аварии на "Северном потоке"
Вашингтон должен ответить на вопрос, причастны ли США к возможной диверсии на газопроводах "Северный поток", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она опубликовала фрагмент февральской пресс-конференции президента США Джо Байдена, где он заявил: "Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины снова, тогда уже не будет "Северного потока". Мы покончим с этим. Я вам обещаю, мы можем это сделать".
"Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируется как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве", — говорится в публикации Захаровой.
Она подчеркнула, что "заявление о намерении было подкреплено обещанием", и призвала нести ответственность за свои слова.