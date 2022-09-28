В Оперативной группе Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите, сообщается на сайте Минобороны РФ
По замыслу мероприятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ учились действовать в условиях применения противником оружия массового поражения. Для приближения условий к реальным действиям зараженный участок был задымлен сплошной аэрозольной завесой.
В ходе занятия военнослужащие отработали нормативы по надеванию индивидуальных средств защиты и преодолевали условно зараженные участки местности в составе подразделений, после чего выполнили специальную обработку обмундирования, стрелкового оружия и снаряжения от радиоактивной пыли.
Занятие по РХБ защите проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.