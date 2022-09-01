Dnestr.TV

 
0

В Приднестровье совершенствуется жилищное законодательство

В Приднестровье совершенствуется жилищное законодательство

28 сентября на пленарном заседании Верховного Совета во втором чтении приняты поправки в Жилищный кодекс ПМР, изменяющие правила вселения к несовершеннолетнему при потере одного из родителей или усыновителей. Ныне на это требуется согласие наймодателя жилой площади. Поправками в ЖК эта норма исключается, сообщает пресс-служба ВС ПМР

Авторами законодательной инициативы выступила группа депутатов Комитета по законодательству Верховного Совета. Законопроект направлен на защиту прав детей, которые живут с родителями или опекунами в муниципальном жилье по договору коммерческого или социального найма.

«Цель законопроекта была в том, чтобы к несовершеннолетнему, оставшемуся без попечения, могли по договору социального найма вселить единственного родителя, опекуна или попечителя без согласия нанимателя, остальных членов семьи нанимателя и наймодателя», – прокомментировал соавтор законопроекта Олег Петрик.

На сегодняшний день в случаях, если наниматель социального жилья умирает, ребенок, как член семьи нанимателя по закону, остается там. Но только под присмотром взрослого. Однако для того чтобы вселить к несовершеннолетнему единственного родителя, опекуна или попечителя, необходимо согласие наймодателя.

«Эту норму по предложению авторов законодательной инициативы мы сегодня исключили. Потому что, если государство уже доверило этому опекуну опекать, то зачем получать какие-то дополнительные согласия», – сказал заместитель председателя Комитета по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ Антон Онуфриенко.

По словам авторов законопроекта, аналогичные меры будут действовать и в отношении муниципального жилья по коммерческому найму.

После обсуждения законопроекта депутаты рекомендовали его для рассмотрения в третьем чтении. Это связано с необходимостью внесения соответствующих изменений и дополнений в Гражданский кодекс ПМР.
  • Сегодня, 18:53
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
  • Любовь к животным – профессия по призванию

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
  • Любовь к животным – профессия по призванию
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна