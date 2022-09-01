28 сентября на пленарном заседании Верховного Совета во втором чтении приняты поправки в Жилищный кодекс ПМР, изменяющие правила вселения к несовершеннолетнему при потере одного из родителей или усыновителей. Ныне на это требуется согласие наймодателя жилой площади. Поправками в ЖК эта норма исключается, сообщает пресс-служба ВС ПМР
Авторами законодательной инициативы выступила группа депутатов Комитета по законодательству Верховного Совета. Законопроект направлен на защиту прав детей, которые живут с родителями или опекунами в муниципальном жилье по договору коммерческого или социального найма. «Цель законопроекта была в том, чтобы к несовершеннолетнему, оставшемуся без попечения, могли по договору социального найма вселить единственного родителя, опекуна или попечителя без согласия нанимателя, остальных членов семьи нанимателя и наймодателя», – прокомментировал соавтор законопроекта Олег Петрик.
На сегодняшний день в случаях, если наниматель социального жилья умирает, ребенок, как член семьи нанимателя по закону, остается там. Но только под присмотром взрослого. Однако для того чтобы вселить к несовершеннолетнему единственного родителя, опекуна или попечителя, необходимо согласие наймодателя.
«Эту норму по предложению авторов законодательной инициативы мы сегодня исключили. Потому что, если государство уже доверило этому опекуну опекать, то зачем получать какие-то дополнительные согласия», – сказал заместитель председателя Комитета по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ Антон Онуфриенко.
По словам авторов законопроекта, аналогичные меры будут действовать и в отношении муниципального жилья по коммерческому найму.
После обсуждения законопроекта депутаты рекомендовали его для рассмотрения в третьем чтении. Это связано с необходимостью внесения соответствующих изменений и дополнений в Гражданский кодекс ПМР.