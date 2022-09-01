В Верховном Совете состоялось четвертое заседание четвертой сессии VII созыва. Оно началось с минуты молчания в память о погибших детях и взрослых в школе российского Ижевска.
«Выражаю соболезнования родным и близким погибших», – сказал от лица депутатов Председатель Верховного Совета Александр Коршунов.
Перейдя к повестке, депутаты обсудили ряд вопросов, подготовленные к рассмотрению парламентскими комитетами. В частности, речь шла о внесении изменений в Уголовный кодекс ПМР, сообщает пресс-служба ВС ПМР
По предложению Прокурора ПМР обновлена статья Кодекса об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением c потерпевшим. При подготовке законопроекта ко второму чтению были подготовлены поправки с учетом мнения и предложений депутатов Комитета по законодательству, Правительства и Верховного суда.
Теперь от уголовной ответственности могут освободить, если человек впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести без причинения вреда здоровью, примирился с потерпевшим и загладил вину. Освобождение будет касаться и несовершеннолетних, которые также впервые совершили преступление без причинения вреда здоровью, за которое предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Обязательным условием остается примирение с потерпевшим и заглаживание вины.
«Поправкой комитета была дополнена возможность такого прекращения уголовной ответственности независимо от погашения судимости, если несовершеннолетний вновь совершит противоправные деяния. Речь идет о преступлениях средней тяжести. В случае примирения с потерпевшим и возмещения ущерба уголовное преследование прекращается», – прокомментировал заместитель председателя Комитета по законодательству Олег Петрик.
В профильном комитете уточнили, что если несовершеннолетний повторно совершил подобного рода преступление, возместил ущерб потерпевшей стороне, то освобождать его от ответственности может суд.
Принятый в окончательном чтении законопроект об изменениях в Уголовный кодекс направлен на подпись Президенту.