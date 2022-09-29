Шведская береговая охрана обнаружила еще одну утечку газа из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом в четверг сообщила газета Svenska Dagbladet со ссылкой на представителя ведомства.
По его данным, из четырех утечек две находятся в экономической зоне Швеции, еще две - в датской экономической зоне, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, три утечки на "Северном потоке -1" и "Северном потоке - 2" были обнаружены в течение нескольких часов. Первая из них была выявлена на "Северном потоке - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на "Северном потоке". Датское энергетическое агентство сообщило, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе, чем на пять морских миль. Позже шведские сейсмологи заявили, что зарегистрировали в понедельник два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов.
В Nord Stream AG заявили, что разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", носят беспрецедентный характер, сроки восстановления пока оценить невозможно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал исключать, что нарушения работы газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" могут быть следствием диверсии.
ФСБ завела дело о международном терроризме из-за повреждений Nord Stream
Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма из-за повреждения газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», сообщила в телеграм-канале Генеральная прокуратура.
Дело завели по материалам Генеральной прокуратуры по ч. 1 ст. 361 УК («Акт международного терроризма»), по которой грозит до двадцати лет или пожизненное лишение свободы, сообщает rbc.ru
В ведомстве посчитали, что Россия понесла «существенный экономический ущерб» из-за произошедшего.
В Лондоне считают, что «Северные потоки» могли быть заминированы несколько лет назад
Власти Великобритании полагают, что инциденты на «Северных потоках» могли произойти из-за нападения с использованием подводных взрывных устройств, которые были дистанционно приведены в действие, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в британском министерстве обороны.
Согласно источнику, мины могли быть спущены на морское дно на длинной цепи, сброшены с лодки за борт или размещены рядом с газопроводами с помощью подводного беспилотника. Источник заявил, что это могло произойти несколько месяцев или несколько лет назад, пишет eadaily.com.
Источник также отмел предположения, что «российская подводная лодка» могла заложить взрывные устройства, поскольку Балтийское море является не очень глубоким, что затрудняет возможность проведения «такой подводной миссии» без обнаружения.
Белый дом объяснил слова Байдена о намерении «положить конец» «Северному потоку»
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила, что имел в виду президент Джо Байден, говоря в феврале о намерении «положить конец» «Северному потоку-2», если Россия вторгнется на Украину. По ее словам, он говорил о заморозке газопровода.
«Президент сказал, что "Северный поток-2" не введут в строй и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент»,— сообщила она на брифинге, передает kommersant.ru.
7 февраля 2022 года Джо Байден сказал, что в случае российского вторжения на территорию Украины «не будет никакого» «Северного потока-2». Однако он не уточнил, какие конкретно меры будут приняты. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сочла это угрозой и заявила, что Джо Байден должен ответить, действительно ли США реализовали ее на практике.
В Госдуме дали прогноз по срокам ремонта «Северных потоков»
Ремонт поврежденных «Северных потоков» может затянуться не менее чем на полгода или год. Об этом заявил глава думского комитета по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный, его слова цитирует агентство «Прайм».
По его словам, ремонт возможен двумя способами. Первый - изготовление кессона, который будет наводиться на трубу. Работы в этом случае проведут в кессоне: замену трубы или ее ремонт. Однако это очень сложное инженерное подводное сооружение, поэтому на реализацию уйдут «даже не месяцы».
«Второй вариант — это подъем. Нужны краны высокой грузоподъемностью под 3 тысячи тонн, чтобы поднять нитку газопровода на поверхность и в каком-то виде сделать ремонт на поверхности. Это тоже потребует времени, технического оснащения, кранов, судов и так далее», - сказал он в кулуарах форума «Нефть и газ Сахалина».
Депутат добавил, что на реализацию второго варианта потребуется минимум полгода или год. Оперативного варианта тут нет, но поднятие на поверхность будет более быстрым. Однако для этого нужна судовая техника, а из-за санкций с ней могут возникнуть проблемы.